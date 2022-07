Emocionados, durante o lançamento da pedra fundamental, Paulo Hirano e Wladimir se abraçaram - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 01/07/2022 13:03

Campos - Acompanhado pela primeira-dama, Tassiana Oliveira e o secretário de Saúde, Paulo Hirano, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, lançou nesta quinta-feira (30), a pedra fundamental para as obras de expansão do Centro de Referência do Autismo, que funciona há oito anos nas dependências da Associação de Pais de Pessoas Especiais do Norte e Noroeste do Rio de Janeiro (Apape).

A iniciativa marcou 23 anos de atividade da entidade sem fins lucrativos. Em clima de emoção, Wladimir reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pela Apape para pessoas com deficiência mental, física, intelectual e sensorial e seus familiares.

O prefeito assinalou que, “por muito tempo, as pessoas passavam pelo local, viam aquele terreno cheio de mato e sem utilidade nenhuma, apesar de ter sido cedido para outra instituição, mas nada foi feito ali; todos viam esse espaço cercado, sem ser utilizado e aqui ao lado tantas crianças sendo atendidas, beneficiadas, precisando de mais espaço”,

Wladimir ressaltou que tantas outras crianças agora vão poder, com expansão, ter seus tratamentos com dignidade e acolhimento por toda equipe da Apape; “sempre digo que aqui não tem funcionários; aqui tem anjos enviados por Deus para tomar conta de crianças especiais, para tomar conta de outros anjos que Deus enviou para essa terra”, acentuou.

O terreno, usado para ampliação das ações da Apape, foi cedido pelo município por força da Lei 9.135/22, sancionada em 19 de abril, está localizado entre as ruas Saldanha Marinho e João Guimarães. De acordo com a presidente da Apape, Naira Peçanha, no espaço, haverá oferta de ecoterapia, hidroterapia sensorial, quadra para jogos e oficinas.

Também consta do projeto um bosque com plantas sensoriais para estímulo das habilidades dos assistidos, além de salas mediadoras; “já vamos iniciar a obra do muro e, em seguida, oferecer a ecoterapia e ampliar as atividades lúdicas”, disse Naira. Paula Couto Vieira, uma das mães dos assistidos pela entidade, comemorou a expansão das ações do Centro de Referência do Autismo.

“Como mãe solo, não tenho rede de apoio familiar, mas eles, na entidade, têm me ajudado na inclusão do meu filho, na interação dele com outras crianças e no social como todo”, relatou a mãe do José Arthur Vieira Bila, de dois anos, portador de TEA. Paulo Hirano comentou que o governo Wladimir tem um caminho a construir em relação à assistência às pessoas.

“Dentro desse processo está o segmento daqueles que têm necessidades especiais”, destacou o secretário, acentuando: “o prefeito tem um olhar muito direto para isso e pede a todos os seus secretários que busquem alternativas, soluções para essas dificuldades que acontecem nesse seguimento assistencial; então todos estamos trabalhando para buscar soluções dentro dessas instituições que prestem serviços que cuidem das pessoas”.