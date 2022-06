O Museu Histórico de Campos dos Goytacazes está instalado em restaurado no governo de Rosinha - Foto Secom/Divulgação

O Museu Histórico de Campos dos Goytacazes está instalado em restaurado no governo de Rosinha Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/06/2022 18:00

Campos - Instalado no Solar do Visconde Araruama, na Praça do Santíssimo Salvador, o Museu Histórico do município comemora 10 anos de funcionamento nesta quarta-feira (29). Para marcar a data, uma programação com várias atividades foi definida pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; as atividades começam com apresentação de uma das bandas centenárias da cidade, a Lira de Apolo; será às 10h.

A programação terá, ainda, Oficina de Grafite e Patrimônio Cultural, com David Montezuma; Cerimônia de enterramento da Cápsula do Tempo, com cartas impressas e salvas em pendrive para o Museu Histórico de Campos, que será desenterrada, nos 20 anos do museu, em 2032 (ação patrocinada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Campos); Visitas ao Museu por escolas agendadas; Abertura da exposição temporária: “SB CULTURAL”, composta por quadros de Renato Pessanha (in memoram), acervo do Supermercado Super Bom, cedido por com Cecília Barcelos (Curadora da exposição).

Também haverá Mesa de Debate: “Museu Histórico de Campos - 10 anos contando nossas histórias”, com: Lucienne Figueiredo (superintendente de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro); Ana Cristina Carvalho (diretora do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – Inepac); Cecília Barcelos (curadora da exposição permanente sobre Campos); Auxiliadora Freitas (presidente da Fundação Oswaldo Lima); Sessão de homenagem aos Amigos do Museu; Apresentação musical: Banda Pizzicato

“O Museu Histórico de Campos dos Goytacazes tem a missão de promover a interação da sociedade com o patrimônio cultural do município, enfatizando sua história e memória, através da preservação, pesquisa e comunicação dos bens culturais”, comenta Auxiliadora Freitas, ressaltando: “o Solar do Visconde Araruama vem passando por um processo de revitalização, justamente pela passagem do 10º aniversário do museu, que será entregue nesta quarta-feira”.

A coordenadora do Museu, Graziela Escocard, enfatiza: “estamos nos preparando para reabrir o Museu aos visitantes, em breve; estamos muito felizes com a revitalização do prédio, pois ele guarda, em seus cômodos, partes importantes da história do município; nesta quarta-feira vamos celebrar toda essa primeira década, com muita emoção e alegria”.

O Museu funciona no Solar Visconde de Araruama, restaurado na gestão da prefeita Rosinha Garotinho e inaugurado no dia 30 de junho de 2012. O Solar Visconde de Araruama foi construído em 1760 (final do século XVIII) para ser moradia do fazendeiro e dono de engenho, José Carneiro da Silva, que detinha o título de Visconde.