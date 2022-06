A decisão sobre cidade e detalhes do evento aconteceu em reunião no gabinete de Wladimir - Foto César Ferreira/Secom

A decisão sobre cidade e detalhes do evento aconteceu em reunião no gabinete de Wladimir Foto César Ferreira/Secom

Publicado 25/06/2022 15:25

Campos - O Fórum Regional de Turismo da Costa Doce Fluminense será realizado, dia 20 de julho, em Campos dos Goytacazes (RJ); os detalhes foram definidos na tarde dessa sexta-feira (24), entre o prefeito Wladimir Garotinho; a diretora de Gestão da Secretaria de Estado de Turismo, Valéria Lima; o representante da TurisRio, Alexandre Ignácio; e o produtor da Subsecretaria de Grandes Eventos, Bebeto Fayel.

A reunião, realizada no gabinete de Wladimir, contou também com a presença da subsecretária de Turismo do município, Patrícia Cordeiro. O prefeito comenta que a realização do Fórum é resultado de mais uma parceria entre a prefeitura de Campos e o governo do Estado, com foco no desenvolvimento regional.

“O Fórum será de suma relevância para nossa cidade e para os municípios da Costa Doce porque temos potencial para o desenvolvimento do Turismo nos mais variados segmentos”, diz Wladimir, apontando: ”no caso de Campos temos potencial para o turismo religioso, porque o município abriga igrejas seculares e históricas”.

O prefeito enumera ainda, que o município possui o maior parque arquitetônico eclético do Estado; belezas naturais, como Lagoa de Cima, Lagoa Feia, Lagoa Limpa e as Cachoeiras do Imbé, na Serra do Mar; além de potencial para explorar trechos do Rio Paraíba do Sul e também o turismo rural.

A Costa Doce é compreendida pelos municípios de Campos, Cardoso Moreira, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Patrícia Cordeiro enfatiza que a cidade de Campos foi eleita pelo governo do Estado para sediar o Fórum por conta da estrutura da rede hoteleira para receber os atores do evento; ela é também presidente do Conselho de Turismo da Região Costa Doce (Conturdoce).