O Espaço da Oportunidade de Campos fica nos altos da Estação Rodoviária Roberto Silveira, no Centro - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/06/2022 14:04

Campos - O índice de empregabilidade em Campos dos Goytacazes (RJ) tem sido considerado favorável; um dos principais contribuidores apontados é o governo municipal, que, através de investimentos em torno de R$ 100 milhões em vários setores,em abril, ajudou o município obter um saldo positivo de 1.093 vagas de trabalhos.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), somente naquele mês, Campos registrou 3.239 novas contratações, reflexos da participação da prefeitura, também por meio do Espaço da Oportunidade (o antigo Balcão de Empregos).

A coordenadora de Recursos Humanos do programa, Isabela Muniz, afirma que o Espaço – que é ligado à Subsecretaria de Qualificação e Emprego -, está mudando a vida de inúmeros campistas com chances no mercado de trabalho; “esta semana já foram disponibilizadas 112 vagas de emprego em várias áreas, nos níveis fundamental, médio, técnico e superior”, resume.

"Estão disponíveis vagas para atendente de loja de cosméticos; atendente de farmácia; auxiliar de cozinha; açougueiro; ajudante de obras, entre outras", explica Isabela, orientando que, para se cadastrar a uma das vagas, o interessado deve apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho.

“Após o cadastro, os atendentes visualizam se tem alguma vaga no perfil do candidato; em outros casos, o próprio candidato que já possui o cadastro informa o código da vaga e se candidata", assinala. O Espaço funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, no Centro; as vagas de trabalho disponíveis podem ser acessadas no portal da prefeitura.

Marcelo Chagas, de 51 anos, conseguiu uma vaga de emprego através do Espaço da Oportunidade no final do ano passado; ele avalia que “o Balcão de Emprego é um espaço muito importante para a população de Campos, pois encaminha e direciona as pessoas de acordo com seu perfil de trabalho”.

“Hoje tenho carteira assinada e isso me deixa mais feliz, tranquilo e seguro”, comenta Marcelo, sugerindo: “vocês, que se encontram desempregados, tenham a mesma atitude que eu tive, vá ao Balcão de Emprego porque, tenho certeza, que vão colocar vocês no mercado de trabalho a qualquer momento”.