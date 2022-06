Wladimir Garotinho anunciou o ponto positivo para Campos nesta terça-feira e parabenizou servidores - Foto César Ferreira/Secom

Campos - Os esforços de ajuste fiscal, gestão e planejamento implementados pela administração municipal, a partir de janeiro de 2021, aumentaram a Capacidade de Pagamento do Município de Campos dos Goytaczes (RJ) da Nota C para Nota A, junto ao Tesouro Nacional. O anúncio foi feito pelo prefeito Wladimir Garotinho.

“O cenário de terra arrasada que encontramos vai ficando para trás; nossa cidade volta a ter capacidade de pagamento”, comemora Wladimir, ressaltando: “o equilíbrio fiscal e das contas públicas é o primeiro e mais importante passo no rumo do desenvolvimento sustentável”.

A Nota A demonstra uma capacidade elevada de solvência do município, que pode levar a ganhos para a população, ao permitir a captação de mais recursos federais, destinação de verbas para convênios com aval da União.

“Parabenizo aos servidores e técnicos das secretarias de Fazenda e da Controladoria Municipal pelo resultado, lembrando que foi feito em um ano e meio o que muitos não fizeram em quatro anos na gestão passada”, pontua o prefeito, acentuando que a atual administração moveu esforços para organizar as contas e finanças públicas.

Wladimir recorda que encontrou, no início de em janeiro de 2021, um quadro de completa insolvência, “com salários de dezembro e parte do décimo terceiro de 2020 sem terem sido quitados, e sem reservas para quitar os compromissos com cerca de R$ 3 milhões apenas nos cofres municipais”.

A Capacidade de Pagamento (CAPAG) é uma ferramenta de classificação e parametrização do Tesouro Nacional para medir o risco de crédito para eventuais empréstimos a Estados e Municípios, garantidos pela União; a nota leva em consideração o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, com a análise da saúde fiscal dos entes federados, como municípios e estados.