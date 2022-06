Restaurante do Povo serve cerca de 1500 refeições/dia, entre café da manhã, almoço e jantar. - Foto Divulgação

Publicado 18/06/2022 14:25 | Atualizado 18/06/2022 14:31

Campos - A segurança alimentar de milhares de famílias de Campos dos Goytacazes (RJ) é um dos focos fortes do governo municipal; o ponto inicial foi o antigo Restaurante Popular fechado na época em que Sérgio Cabral governava o Estado; a reabertura foi promessa de campanha de Wladimir Garotinho.

No ano passado a promessa foi cumprida pelo prefeito, mas com o nome de Restaurante do Povo, selando uma das primeiras parcerias com o governo do Estado; foram distribuídas mais de 600 mil refeições desde a inauguração - são 1500 por dia, entre café da manhã, almoço e jantar.

O foco no social também fez também com que o número de cestas básicas aumentasse e fosse implantado, recentemente, o Cartão Goitacá, programa de transferência de renda, que assegura a proteção social da população de menor recurso do município.

Os dados são apresentados pelo secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho; ele ressalta que o Mapa da Fome divulgado nesta semana aponta que, só no Estado do Rio de Janeiro, mais de 1,2 milhão de pessoas não conseguem colocar comida suficiente na mesa.

“O dado equivale a 6,8% de toda a população”, resume o secretário, destacando que Campos “vem contribuindo para a redução desse percentual, buscando diferentes formas de garantir a segurança alimentar dos que mais necessitam, por meio das políticas publicas implementadas desde o inicio da gestão”.

Dados da secretaria contabilizam que mais de três mil famílias receberam nos últimos dias, o Cartão Goitacá; “o programa de transferência de renda no valor de R$ 200 para famílias na faixa de renda da pobreza e extrema pobreza, deve chegar a dez mil beneficiários até o final do ano”.

Rodrigo Carvalho lembra que em 2021 foram concedidas, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 13.411 cestas básicas, 166% a mais do que em 2020, que concedeu 5.034

Sobre pessoal em situação de rua, o secretário há quatro acolhimentos institucionais ofertando atendimentos sociais, além da alimentação integral, higiene e pernoite; “o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP) realiza abordagens sociais, todos os dias, e oferece alimentação e serviços sociais para esta população”, pontua.

“A reativação da Câmara Intersetorial para Pessoas em Situação de Rua está sendo importante para definir as políticas públicas e debater com a sociedade civil ações na melhoria no atendimento e na garantia de direitos”, comenta Rodrigo, concluindo: “estamos ampliando e garantindo a proteção social da população objetivando ampliar cada vez mais a segurança alimentar”.