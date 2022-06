Ao lado de Cláudio Panoeiro, Clarissa anunciou mais um benefício para o municio de Campos - Foto Assessoria

Ao lado de Cláudio Panoeiro, Clarissa anunciou mais um benefício para o municio de Campos Foto Assessoria

Publicado 15/06/2022 19:26

Campos - Durante uma audiência na tarde desta terça-feira (14), com autoridades de Campos dos Goytacazes (RJ) e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (onde o evento aconteceu), a deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil-RJ) anunciou que o município terá uma Clínica Escola do Autista, a ser construída com recursos do Orçamento da União.

A agenda foi marcada pela parlamentar e teve como objetivo discutir a adesão da prefeitura de Campos a projetos e ações vinculados à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência; o site do ministério aponta que há 14 linhas disponíveis nessa área atualmente.

Segundo Clarissa, para as próximas semanas, serão marcadas novas conversas, a fim de concretizar o processo; mas a deputada já se comprometeu a reservar emendas ao Orçamento federal, ainda este ano, para garantir a construção da clínica em Campos, “cuja finalidade é disponibilizar terapias que trabalhem a questão motora e neurológica das crianças com transtorno do espectro autista”.

Na opinião da deputada, a construção dessa clínica é importante não só para as crianças, mas também para as famílias delas; “muitas vezes, um pai e uma mãe não têm apoio algum e não sabem a quem recorrer para ter acesso a essas terapias; mas não vamos parar por aí. Vamos levar outros projetos da pasta para a nossa região”, assinala.

A audiência teve a participação do secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro; do secretário de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos, Marcelo Feres; de Cátia Maria e Leon Gomes, respectivamente assessora da Secretaria de Educação de Campos e vereador (PDT) da cidade.

Marcelo Feres avalia que, foi uma agenda bastante relevante, que vai ao encontro da política de inclusão que está sendo desenvolvida no município; “conseguimos conhecer vários projetos do ministério e tivemos a garantia de que a deputada vai nos ajudar com a emenda”, destaca.

O vereador Leon Gomes considera importante a clínica, para ajudar a minimizar os impactos relacionados à demanda reprimida da fila de espera por terapias adequadas. Clarissa lembra que, recentemente, também conseguiu aprovar, na Câmara, um projeto de lei que torna obrigatória a inclusão do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista para identificar a prioridade das pessoas desse grupo em serviços e transportes. A proposta aguarda apreciação do Senado.