Os tapetes são verdadeiras obras de artes confeccionadas no trajeto da procissão Foto Divulgação/Arquivo

Publicado 15/06/2022 15:18

Campos - Tendo como tema “Eucaristia: Pão da unidade na sinodalidade” e lema "Fica conosco, Senhor", a confecção dos tapetes da procissão de Corpus Christi em Campos dos Goytacazes (RJ) começa na tarde desta quarta-feira; cerca de 10 alunos e professores do Paraesporte do município farão parte da equipe do Colégio Eucarístico que há anos participa do momento.

A professora do Paraesporte, Manu Coboski, afirma: “desde quando recebemos o convite, a equipe está mobilizada para conseguir a matéria prima, como sal, calcário, areia, brita, pó de serra, descartáveis, forminhas, plantas e tintas”.

“Serão 30 tapetes e nós seremos responsáveisl por um; é a primeira vez que participamos das comemorações de Corpus Christi”, diz Manu Coboski, ressaltando que as crianças do Paraesporte já se apresentaram nas festividades do padroeiro São Salvador, entre outras.

Em Campos, a confecção dos tapetes é uma tradição; eles são montados no entorno da Praça São Salvador e em trechos da Tenente Coronel Cardoso (antiga Formosa) e de outras no centro da cidade, por onde a procissão percorrerá.