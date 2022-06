Agentes do CCZ atuam constantemente na eliminação de focos de proliferação do mosquito - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 12/06/2022 13:57

Campos - O início da temporada de chuvas aumenta a preocupação do Ministério da Saúde com a possibilidade da proliferação do Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus; uma das orientações é que os municípios desenvolvam campanhas envolvendo a população na prevenção e combate aos focos de procriação do mosquito.

A prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) informa que tem desenvolvido ações constantemente e intensifica neste período, através de agentes de Combate às Endemias (ACEs), do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), que na última nesta sexta-feira (10) vistoriaram 467 imóveis e um terreno baldio no Parque Dom Bosco, em Campos, durante mais um mutirão.

“Foram eliminados sete focos do mosquito e recolhidos 28 pneus, além de 20 sacos de lixo, contendo inservíveis”, informa o coordenador do Programa Municipal de Controle de Vetores, Claudemir Barcelos, acrescentando que foi realizado bloqueio aeroespacial com bomba costal e aplicação de larvicida em 121 imóveis.

“No final de abril, o CCZ intensificou as ações de prevenção e combate à dengue, realizando mutirões semanalmente em diferentes bairros”, diz Barcelos, informando ainda que o primeiro bairro visitado foi o Parque São Salvador, no dia 29; “os agentes já estiveram também no Parque Riachuelo, Parque São Caetano, Santa Cruz, Caju, Tapera e Turfe Clube”.

De acordo com o CCZ, os mutirões estão sendo realizados com base no último Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), feito em abril deste ano, “que apontou que 80% dos focos do mosquito encontram-se nos quintais das casas”. O órgão alerta para que a população evite água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas e outros recipientes que possam permitir a reprodução do mosquito.

Os cuidados seguem orientações do Ministério da Saúde, para que sejam mantidas caixas de água tampadas corretamente, calhas limpas, garrafas e recipientes com a boca para baixo, “além de limpar semanalmente e encher os pratos de vaso de plantas com areia”.

Outras recomendações são, “manter lixeiras bem tampadas, ralos limpos, com aplicação de telas, além de manter lonas para material de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água”. O CCZ reforça que são medidas simples, mas de extrema importância para evitar a proliferação do mosquito e ajudar no combate à dengue.