Wladimir quitou atrasados da gestão anterior e vem pagando em dia, sem descuidar das obras - Foto César Ferreira/Supcom

Wladimir quitou atrasados da gestão anterior e vem pagando em dia, sem descuidar das obras Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 08/06/2022 18:41

Campos - Com o pagamento do mês de maio dos servidores, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) injetou, nesta terça-feira (07), R$ 107 milhões na economia do município; isto é registrado na semana em que o comércio vive a expectativa de vendas para o Dia dos Namorados.

Além do pagamento do mês, o governo também está colocando em dia passivos trabalhistas de outras gestões, como férias e rescisões. Na opinião de representantes do setor produtivo, esta injeção de recursos oxigena a economia do município em uma semana importante para o comércio.

Dirigentes de entidades analisam a importância da injeção de recursos no momento de recuperação da economia, que sofreu forte retração devido ao período prolongado da pandemia da Covid-19. A conclusão é que os valores pagos ajudam oxigenar a economia, manter empregos e gerar divisas para o município por meio do pagamento de impostos.

De acordo com a Superintendência de Comunicação, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campos (CDL), Edvar Chagas, considera que esse valor de recursos chega em boa hora, por conta da data comemorativa que, em Campos, se posiciona como a segunda data mais importante para o comércio, depois do Natal.

Em outra manifestação, o presidente da Associação dos Comerciantes e Amigos da Rua João Pessoa (Carjopa), Expedito Coleto, destaca que todo recurso que circula na cidade é importante; e diz: “a entrada de R$ 107 milhões na economia é muito importante, porque contribui para ajudar o comércio a respirar depois de um período prolongado de dificuldades causadas pela pandemia”.

“É com satisfação que recebemos esta notícia do acerto da folha de pagamento e os passivos de gestões anteriores”, celebra o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos (ACIC), Leonardo Abreu, concluindo: “são mais de 100 milhões que circularão na economia do nosso município, onde muitas pessoas poderão quitar os seus débitos e, outras pessoas, amenizar seus problemas financeiros”.

Desde o início da administração de Wladimir Garotinho, além de realização de obras, os salários dos servidores vem sendo pagos em dia; no primeiro momento, ele também pagou atrasados da gestão anterior, inclusive relacionados aos trabalhadores do sistema Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

%MCEPASTEBIN%