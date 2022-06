Michelly (centro) superou a depressão e se tornou vice-campeã na Fitness Model Master - Foto Divulgação

Michelly (centro) superou a depressão e se tornou vice-campeã na Fitness Model Master Foto Divulgação

Publicado 06/06/2022 13:38

Campos - Um exemplo de superação marcou o 8º Mr. Campos, realizado no último sábado (04) no Teatro Municipal Trianon, em Campos dos Goytacazes (RJ); trata-se da nutricionista e fisiculturista Michelly Boechat, que conquistou o vice-campeonato na categoria Fitness Model Master

O evento foi organizado pela Brasil Fisiculturismo e Fitness e reuniu cerca de 300 atletas de fisiculturismo de diversas cidades brasileiras; há dois anos não vinha acontecendo, por causa da pandemia de Covid-19, da qual Michelly, que é da cidade de Niterói, foi vítima.

Embora não tendo sido contagiada, a fisiculturista acabou desenvolvendo um quadro de ansiedade que gerou depressão, causada principalmente pelo medo do contágio, o sofrimento pela morte de tantas pessoas e preocupações financeiras.

Aos 36 anos de idade, Michelly (que também é professora educação física) passou por maus momentos; segundo a própria, em menos de seis meses ela ganhou mais de sete quilos e viu seu manequim pular de 38 para 48, mesmo sendo praticante de esportes e tendo uma alimentação balanceada.

“Num primeiro momento eu não entendia bem o que estava acontecendo; o fato de não estar treinando, me fez ganhar quilos, gerando mais ansiedade e acabei entrando em depressão”, conta, acrescentando que não se entregou e conseguiu dar a volta por cima.

A atleta resume que em menos de cinco meses emagreceu, voltando ao seu peso ideal; “estabeleci uma rotina de treinos, cuidei da minha alimentação, mas não me esqueci da mente; volto a competir com meu coração cheio de alegria e com meu coração cheio de gratidão pela oportunidade de fazer uma das coisas que amo”, comemora.