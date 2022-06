A prefeitura está pagando os salários de todos os servidores em dia, desde quando Wladimir assumiu - Foto Aldo Viana/Divulgação

Publicado 05/06/2022 20:54

Campos - Com uma folha que soma mais de R$ 107 milhões, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) paga. Nesta terça-feira (07), os salários de maio aos servidores estatutários, aposentados e pensionistas, também receberão neste dia os cargos comissionados e prestadores de serviço do Regime de Pagamento Autônomo (RPA).

Estarão também sendo quitados passivos da administração passada, como férias, rescisões, além do retroativo da equiparação do piso do Magistério, incluindo o pagamento das parcelas retroativas; também está programada a continuidade ao pagamento de benefícios.

Neste caso, estão incluídos os passivos de férias; as rescisões de contratos temporários que terminaram entre 2017 e 2021; e equiparação salarial dos profissionais da Educação ao piso nacional. O pagamento segue o calendário elaborado pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, dentro do quinto dia útil de junho.

Desde o início da administração de Wladimir Garotinho, o pagamento dos servidores vem sendo efetuado, regularmente. No ano passado, 15 folhas de pagamento foram efetuadas, incluindo o que foi deixado em atraso pela gestão passada.

O secretário Wainer Teixeira analisa que o pagamento em dia permite aos servidores um planejamento familiar e também aquece a economia do município (são mais de R$ 100 milhões circulando no comércio e em outros setores), “além de contribuir para a manutenção de postos de trabalho em toda cadeia produtiva”.

Na folha do mês de junho (que será paga no quinto dia útil de julho), segundo adianta o prefeito Wladimir Garotinho, será antecipada a primeira parcela do 13° salário para todos os servidores. O prefeito também confirma que os auxiliares de serviços e outras categorias que ganhavam abaixo do salário mínimo receberão novo piso.

No entanto, o prefeito explica que, em razão de não ter havido tempo para entrar na folha de maio, os novos salários destas categorias estarão sendo pagos a partir do próximo mês; o decreto (publicado dia 27 de maio) estabelece R$ 1.212, 00 como piso salarial mínimo destes servidores.