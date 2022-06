Em companhia de Deisy Oliveira e Mauro Silva, Christino visitou Wladimir Garotinho nesta terça-feira - Foto César Ferreira/Supcom

Em companhia de Deisy Oliveira e Mauro Silva, Christino visitou Wladimir Garotinho nesta terça-feira Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 01/06/2022 15:18

Campos - A rede municipal de saúde pública em Campos dos Goytacazes (RJ) receberá uma injeção de mais de R$ 10 milhões de emendas parlamentares, por iniciativa do deputado federal Christino Áureo; o montante é para ser investido em procedimentos de alta e média complexidade.

O anúncio foi feito pelo próprio parlamentar, nesta terça-feira (31), em visita ao prefeito Wladimir Garotinho; ele estava acompanhado do consultor em relações institucionais, Mauro Silva, e da subsecretária de Integração Estadual da Saúde, Deisy Oliveira.

Christino também anunciou o empenho de R$ 3 milhões de verbas pelo governo federal para investimentos na Agricultura de Campos, para aquisição de máquinas e equipamentos. O deputado ressaltou a importância da interlocução “que tem sido coordenada por Wladimir com diferentes esferas de governo em busca de parcerias para ampliar assistência à população”.

“Temos trabalhado muito para reestruturar Campos e claro que a prioridade é recuperar os equipamentos da área da Saúde”, disse o prefeito, acentuando: “graças às parcerias estamos avançando, com investimentos na reabertura de nossas UBS (Unidades Básicas de Saúde)”.

Wladimir contabilizou: “conseguimos assim sair da cobertura de 7% da atenção básica, quando assumimos para mais de 30% e vamos chegar até o fim do ano a 50% de cobertura; estamos construindo a emergência do Novo HGG com parceria com o governo do estado e estamos reconstruindo a saúde, para oferecer maior e melhor assistência à população”.

Mauro Silva avalia que a pauta entre Wladimir e Christino foi mais um passo importante no interesse público municipal: “sem dúvida, são dois políticos que honram os respectivos mandatos; basta uma análise breve para constatarmos o quanto ambos têm contribuído para a nova realidade de Campos, com prioridade para a saúde pública”.

Mauro defende que as diferenças entre homens públicos não devam interferir negativamente nas demandas de interesses da população: “não é o caso de agora, porque Wladimir e Christino sempre buscaram uma parceria consciente, mas percebo que o deputado visa o interesse público como dever de ofício”.

Quanto a Wladimir, Mauro comenta que “é um jovem político que, como diz a sabedoria popular, ‘administra como gente grande’. É claro que há sempre quem critica, o que é natural na vida pública; porém, com equilíbrio, competência e visão progressista, ele, em pouco tempo, já demonstra fazer jus à confiança nele depositada”.