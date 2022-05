André Portugal é o presidente da Aemerj e Wladimir assumiu como vice sexta-feira - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 29/05/2022 16:39

Campos - Presidente da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, acaba de ser empossado como um dos vice-presidentes da Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro (Aemerj), que terá como presidente o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (27) no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Wladimir foi eleito no dia 17 de maio, entre prefeitos e vice-prefeitos do Estado; na solenidade de posse estavam presentes diversas autoridades diversas autoridades, entre elas o prefeito de Macaé, Welbert Rezende.

O caminho do trabalho de parceria entre as administrações municipais é defendido por Wladimir: “eu agradeço ao presidente da Aemerj, o amigo André Português, pelo convite, e aos demais prefeitos por aclamacao da chapa; entendo que um Estado forte passa, obrigatoriamente, por municipios fortes e unidos”.

Com 23 anos de existência, a Aemerj é gerida por prefeitos fluminenses, tendo a missão, principalmente, de trabalhar pelo fortalecimento dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, ampliando os espaços de diálogos democráticos e a busca de soluções sustentáveis para a melhoria das cidades fluminenses.

Na opinião de Wladimir, a integração entre diferentes municípios e os governos federal e estadual constrói soluções para demandas comuns e para o desenvolvimento; “a atuação conjunta tem gerado resultados positivos”.

Como exemplo de integração, o prefeito cita a aproximação de Campos com a administração estadual, “com apresentação de projetos que estão sendo realizados em parceria da prefeitura com o apoio do governador Cláudio Castro, como as obras de Bairros Legais, no Parque Saraiva e outros, além da construção do Novo Hospital Geral de Guarus”.