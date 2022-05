Reunião aconteceu no Hospital Ferreira Machado e os projetos foram analisados de forma ampla - Foto Supcom/Divulgação

Publicado 27/05/2022 13:49

Campos - Novos projetos para ampliação e melhorias nas unidades hospitalares de Campos dos Goytacazes (RJ) estão sendo avaliados pelos gestores da Fundação Municipal de Saúde (FMS) e da Secretaria de Planejamento, Mobilidade e Meio Ambiente. A ideia inicial é ampliar o Hospital Ferreira Machado (HFM) com novos serviços.

O superintendente de Gestão e Planejamento da FMS, Gilberto Nunes, informa que, na manhã desta quinta-feira (26), aconteceu reunião para tratar de novos projetos, obras, melhorias e reformas nas unidades; “queremos dar mais conforto e qualidade no atendimento aos nossos pacientes”, resume.

Mostrando-se otimista, a coordenadora de Projetos, Lídia Martins, pontua que serão realizados novos projetos para a ampliação de unidades, oferecendo novos serviços para a população, “além de possibilitar mais conforto a toda equipe técnica e administrativa das unidades da Fundação Municipal de Saúde. Estamos felizes com essa parceria”.

O presidente da FMS, Arthur Borges avalia: “a cada dia buscamos ampliar nossa oferta de serviços ao mesmo tempo em que geramos melhores condições de trabalho para as nossas equipes e de acolhimento para a população”; ele lembra que o governo Wladimir Garotinho adquiriu dois tomógrafos na semana passada.

“Os aparelhos vão ampliar nossa capacidade instalada para realizações de exames e, em breve, teremos outros avanços em mobiliário, equipamentos e reestruturação de serviços”, aponta Borges. Também participou da reunião o superintendente de Faturamento e Finanças da FMS, Filipe Mocaiber.