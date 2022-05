Cristiane Brito também assina dois ACTs para desenvolver Reconecte e Família na Escola - Foto Divulgação

Publicado 25/05/2022 17:48

Campos - Em visita agendada pela deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil), a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto estará em Campos dos Goytacazes (RJ) nesta quinta-feira (26); um dos objetivos é apresentar os programas que poderão ser aderidos pelos municípios do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro.

A visita da ministra aconteceria em março, mas teve de ser adiada, porque ele havia sofrido um acidente doméstico; ela estará acompanhada de secretários do ministério, a partir das 14h, no Teatro Trianon. Na oportunidade, Cristiane Britto assina, simbolicamente, dois Acordos de Cooperação Técnica (ACT) para desenvolver os programas Reconecte e Família na Escola, ambos da Secretaria Nacional da Família (SNF/MMFDH).

As duas ações irão beneficiar 2.465 famílias no município. Na oportunidade, de maneira simbólica, também acontecerá a entrega de carros para o Conselho Tutelar. O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres, lembra que Campos foi a primeira cidade do país a implantar o Programa Família na Escola (PFE), servindo de referência para outras cidades.

“Após o evento, vamos continuar certificando as famílias beneficiadas com esse programa, que vem abrindo caminhos para tantas pessoas nesse período pós-pandêmico, ajudando, assim, no processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes”, diz o secretário, acentuando que o objetivo do ACT é a execução em conjunto dos projetos Famílias Fortes e Reconecte.

Está programada, ainda, a verificação simbólica, pela ministra, de 12 famílias que participaram do PFE no município. Farão parte da comitiva o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha; o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Paulo Roberto; e o diretor de Desafios Sociais no âmbito Familiar da SNF, Daniel Celestino.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Humano e Social, Rodrigo Carvalho, desde o início do governo de Wladimir Garotinho, Campos recebeu representantes do governo federal, “como o Presidente da República, Jair Bolsonaro, e dois ministros de Estado, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura e Bento Alburquerque, de Minas e Energia”; ele destaca que agenda com a ministra e os representantes da pasta mostra a articulação do poder público com as esferas na garantia de benefícios para a população.