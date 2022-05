As equipes de Campos foram os destaques da competição, conquistando 43 medalhas - Foto Assessoria/Divulgação

As equipes de Campos foram os destaques da competição, conquistando 43 medalhas Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 23/05/2022 14:27

Campos - Representando o Clube de Regatas do Flamengo, da Cidade do Rio de Janeiro, a equipe Reis, de Campos dos Goytacazes, se destacou no Campeonato Sudeste de Natação, ganhando os títulos de campeã no geral na categoria Mirim e Petiz do Campeonato realizado neste final de semana em Belo Horizonte.

Ao todo, foram 43 medalhas conquistadas, tendo como destaques os atletas campistas Nicole de Thuin, Heitor Tinoco, Lucca de Thuin, Cauã de Thuin, Luca Henriques, Laura Gama, Theo Cretton e Lucas Manhães, que retornaram com a medalha de ouro e se consagraram campeões do Campeonato Sudeste.

O evento reuniu cerca de 800 atletas do Estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, no Minas Tênis Clube. O técnico Luciano Reis avalia o excelente resultado: “foram provas difíceis onde milésimo de tempo fizeram a diferença na conclusão das provas". As provas aconteceram nas raias da piscina do Minas Tênis Clube.

Os resultados foram os seguintes: Nicole de Thuin, 50m livre - 1º lugar; revezamento 4x50m livre - 1º lugar; revezamento 4x50m medley - 1º lugar; revezamento 4x50m medley misto - 1º lugar; 100m livre - 4º lugar; 200m livre - 8º lugar.

Heitor Tinoco: 100 costas - 1° lugar; 50 livres - 1° lugar; Revezamento 4x50m medley misto - 1° lugar; Revezamento 4x50m livre - 1° lugar; Revezamento 4x50m medley - 1° lugar; 100 livres - 2° lugar; 200 livres - 4° lugar; 100 borboleta - 5° lugar.

Laura Gama: revezamento 4x50m livre - 1º lugar; 50m costas - 4º lugar. Luca Henriques: revezamento 4x50m medley - 1º lugar; revezamento 4x50m livre - 1º lugar; 50m livre - 2º lugar; 50m peito - 2º lugar; 50m borboleta - 3º lugar; 200m medley - 4º lugar

Theo Cretton: 50m peito - 1º lugar; revezamento 4x50m medley misto - 2º lugar; revezamento 4x50m medley - 3º lugar. Heitor Fagundes: 50m livre - 4º lugar; 50m costas - 6º lugar. Lucca de Thuin: revezamento 4x50m livre - 1º lugar; revezamento 4x50m medley - 1º lugar; 50m costas - 2º lugar; 50m livre - 3º lugar; 100m livre - 6º lugar; 50m borboleta - 7º lugar.

Cauã de Thuin: revezamento 4x50m livre - 1º lugar; revezamento 4x50m medley - 1º lugar; 50m borboleta - 8º lugar; 50m livre - 5º lugar. Yasmin Araújo: revezamento 4x50m livre - 3º lugar. Lucas Manhães: revezamento 4x50m medley misto - 1º lugar; revezamento 4x50m livre masculino - 1º lugar; revezamento 4x50 medley masculino - 1º lugar; 50m livre - 7º lugar; 100m costas - 8º lugar.