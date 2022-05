Equipamentos são de última geração e garantem diagnósticos bem mais rápidos - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 21/05/2022 17:40

Campos - Dois aparelhos de tomografia computadorizada de última geração acabam de ser adquiridos pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ), para ampliar o parque de diagnóstico por imagem no município, gerando mais eficiência e agilidade aos atendimentos. Os equipamentos foram adquiridos através da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

De acordo com o presidente da FMS, Arthur Borges, os aparelhos chegaram nesta sexta-feira (20) e vão ser instalados no Hospital Ferreira Machado (HFM), que já conta com um tomógrafo em funcionamento, e no Hospital São José, na Baixada Campista.

"A chegada dos novos tomógrafos representa mais uma conquista na garantia da qualidade do atendimento”, diz Borges, acrescentando que “a população terá à sua disposição dois aparelhos de tomografia, no HFM, possibilitando a realização de exames de forma simultânea, acelerando o atendimento e diagnóstico”.

O presidente da Fundação assinala ainda que a iniciativa também irá ampliar a resolutividade no Hospital São José, “que é cada vez mais, referência em saúde para a Baixada Campista". Na opinião do secretário de Saúde, Paulo Hirano, a chegada dos novos tomógrafos é fruto de planejamento e de políticas públicas do prefeito Wladimir Garotinho.

““ É um marco e mais uma demonstração de avanço, deixando para trás, anos de falta de cuidado com a infraestrutura da Saúde”, observa Hirano, admitindo que “a vinda desses dois equipamentos de ponta para a nossa cidade garante mais eficiência, agilidade e resolutividade nos atendimentos”.

De acordo com o superintendente de Gestão e Planejamento da FMS, Gilberto Nunes, a aquisição dos equipamentos foi uma solicitação do prefeito, para dar mais agilidade ao atendimento e tratamento dos pacientes; “a iniciativa vai ao encontro do pensamento da nova gestão da Fundação Municipal de Saúde, que vem trabalhando para ampliar e modernizar o parque tecnológico, que encontramos bem sucateado”, esclarece Gilberto Nunes.