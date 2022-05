A testagem itinerante da Secretaria de Saúde não constatou nenhum caso da doença em alunos - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 19/05/2022 11:55

Campos - A Secretaria de Saúde Campos dos Goytacazes (RJ) aumenta a atenção em relação às ações de prevenção contra a Covid-19 no município, com foco principalmente na rede municipal de educação. A informação é que, no geral, o quadro no município está sobre controle, apesar de ter havido suspeitas de casos em uma escola.

O alvo das suspeitas foi a Escola Dr. Luís Sobral, no subdistrito de Guarus, cujas aulas foram suspensas no dia 11 de maio, após oito servidores terem testado positivo para Covid. No entanto, as atividades foram retomadas na unidade nesta quinta-feira (19), depois que cerca de 100 pessoas foram testadas e deram negativo para a doença.

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, afirma que o órgão tem atuado, através dos setores específicos, com bastante eficiência na prevenção contra o coronavírus e orienta à população a continuar fazendo a parte dela, cumprindo o protocolo dentro dos critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, como uso de máscara quando necessário, evitar aglomeração e usar álcool em gel devidamente.

Hirano também chama atenção para a importância de o calendário de vacinação ser obedecido e orienta pais ou responsáveis a não deixarem de levar as crianças para vacinar e, em casos de suspeitas, procurar fazer testes. Quanto às escolas, o coordenador do Programa Saúde na Escola (PSE), João Oliveira, diz que o serviço de testagem itinerante tem ajudado a evitar a propagação do coronavírus no ambiente escolar.

“Por meio do PSE, em parceria com a Secretaria de Saúde, o serviço contemplou os alunos autorizados pelos responsáveis e, ainda, funcionários da Luís Sobral”. De acordo ainda com Oliveira, a Prefeitura também vai promover a testagem na Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, que também registrou casos de infecção.

O colégio é ligado à Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e a ação acontecerá na segunda-feira (23), para profissionais e alunos, das 9h30 às 14h. A unidade. “A testagem Itinerante começou no dia 16 de março e, até agora, já foram testados cerca de duas mil pessoas, entre alunos e profissionais, em um total de 15 unidades escolares”, informa o coordenador do PSE.

No caso específico da Escola Luís Sobral, a assessora técnica da Secretaria de Educação, Catia Mello, explica que “as orientações sobre a suspensão das aulas seguiram o protocolo contido no Manual do Retorno das Aulas Presenciais, que incluem suspensão das aulas em casos como este”.

Catia Mello ressalta que a direção da escola solicitou a testagem para os funcionários e o polo de testagem da Secretaria foi utilizado para esta finalidade; “além disso, foi feita a higienização da unidade também na semana passada; os profissionais positivados receberam as devidas orientações, bem como a diretora da unidade escolar”.