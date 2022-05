A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo presta vários tipos de serviços aos MEIs - Foto César Ferreira/Supcom

Publicado 14/05/2022 19:39

Campos - Formalização, alvará automatizado, linhas de crédito do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam), são alguns dos serviços que estarão sendo disponibilizados a Microempreendedores Individuais (MEIs) durante a Semana do MEI 2022, entre os dia 17 e 19 de maio em Campos dos Goytacazes.

A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e acontecerá das 9h às 17h, no Calçadão Francisco de Paula Carneiro, no Centro, próximo ao Largo da Imprensa; o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro (Sebrae do Norte Fluminense) apóia o evento.

O secretário Felipe Knust detalha que os atendimentos serão realizados em uma tenda e, entre os serviços, estão formalização, alvará automatizado, linhas de crédito do Fundecam. “Campos conta com 34 mil microempreendedores e é o 8º município do Estado do Rio de Janeiro e o primeiro das Regiões Norte e Noroeste em número de empreendedores”, informa.

Felipe Knust acrescenta que, de janeiro a abril deste ano, aproximadamente, oito mil novos MEIs se cadastraram. “Durante a pandemia, a economia sofreu um impacto, mas foi o empreendedorismo, com sua criatividade, que cresceu e contribuiu para segurar a economia”.

Durante os três dias da Semana, “a secretaria estará no Centro atendendo a todos os MEIs e aqueles empreendedores que queiram se formalizar”, assinala Felipe Knust, lembrando que “a secretaria reuniu no mesmo espaço vários serviços de fomento à economia, gerando emprego e renda”.

De acordo com o diretor de Emprego, Tarcísio Viana, além do atendimento no Calçadão, também, terá palestra sobre WhatsApp Business, terça-feira (17), na secretaria; “as inscrições podem ser feitas no portal da prefeitura; na quinta-feira (19), haverá Café com Crédito, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), reunindo Fundecam e bancos para renegociar dívidas e oferecer linhas de crédito do Fundecam.