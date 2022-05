Identificação é feita na sede da Secretaria, que funciona no CSU, em Guarus. - Foto Supcom/Divulgação

Publicado 09/05/2022 14:02

Campos - Resultado de treinamento de servidores da Secretaria da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social no Departamento de Trânsito (Detran) do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes está emitindo Carteira de Identidade para crianças a partir de um mês de idade, até 14 anos.

A prestação deste serviço é feita na sede da Secretaria, que funciona no Centro Social Urbano (CSU) no Jardim Carioca, em Guarus, próximo da descida da ponte “Rosinha”. Trata-se do mais novo serviço gratuito prestado pelo setor de identificação civil do governo municipal, em parceria com o órgão estadual.

A informação é da responsável pelo setor de Identificação da Secretaria, Giselda Leão; ela explica que documento para criança não estava sendo ofertado, porque era necessária capacitação de pessoal para a técnica adequada.

“Devido grande demanda reprimida existente em Campos, pela emissão da Carteira de Identidade, desde o início do atual governo que firmamos parceria com o Detran-RJ para ampliar a oferta desse serviço para a população”, diz Giselda, apontando que na recepção do Setor de Identificação há informações quanto aos documentos necessários.

Responsável pelo setor, Daniele Del Rey destaca: “iniciamos os procedimentos para a emissão da Carteira de Identidade com a identificação de 28 crianças com idade de um mês de vida aos 14 anos do Projeto Lara (instituição de acolhimento para crianças)”.

Daniele assinala que estão sendo atendidos, tanto as crianças dos equipamentos públicos, quanto o público em geral, incluindo os adultos; “fazemos o atendimento de segunda a sexta-feira com a média de 50 pessoas/dia, sendo reservado atendimento prioritário para 20 pessoas, como idosos, gestantes e pessoas com crianças no colo”, conclui.