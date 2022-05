Depois de ter sido totalmente vistoriado, o veículo foi encaminhado à 134 DP - Foto PRF/Divulgação

Publicado 04/05/2022 19:06

Campos - A Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes (RJ) registra dois casos de apreensões de veículos em trechos diferentes da BR-101, no município. Em ambos, os envolvidos foram encaminhados para a 134 DP.

O primeiro caso ocorreu por volta das 9h30m, durante procedimento de fiscalização no km 78 da BR 101, onde a equipe da PRF abordou o carga Mercedes Benz, cor branca.

“Ao verificar os sinais identificadores do veículo, os policiais constataram inconsistências e tratar-se de um caso de adulteração veicular”, informa a Assessoria de Comunicação (Ascom).

Outra apreeensão ocorreu à tarde, por volta das 15h, no km 73 da mesma rodovia; os policiais abordaram Fiat Toro, cor preta, conduzido por P.A.F.A.

De acordo com a PRF, “ao consultar os sistemas do órgão, os agentes observaram haver um registro de roubo, datado de 19 de janeiro de 2022; verificando os sinais identificadores, averiguaram indícios de adulteração”.

A nota da Ascom conclui que, em razão dos fatos apurados, os condutores e os veículos foram encaminhados à presença da autoridade policial, na 134ª Delegacia de Polícia Civil, para as providências e esclarecimentos necessários”. Na DP a informação é que os casos estão sendo apurados.