Centenas de pessoas optaram pelo atendimento presencial no Cartório Eleitoral de Campos Foto NF Notícias/Divulgação

Publicado 04/05/2022 15:51

Campos - Mesmo o Tribunal Eleitoral Regional de Campos dos Goytacazes (RJ), a exemplo dos demais em nível nacional, ter orientado (com postagem no site) o eleitor a recorrer ao sistema on-line para regularização do título e evitar filas, em várias partes do país isto não estaria sendo seguido.

O prazo para o procedimento on-line termina nesta quarta-feira (04), às 23h59, mas desde cedo o número de pessoas aguardando serem atendidas no Cartório Eleitoral de Campos é muito grande. Estão sendo feitas emissão, regularização ou transferência do documento e quem não os fizer ficará impossibilitado de votar nas Eleições Gerais de 2022.

De acordo com dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ainda assim, os portais e sistemas do TRE-RJ apresentaram instabilidade devido ao alto número de acessos; no entanto, o órgão assegura que o recebimento dos pedidos dos eleitores fluminenses não está sendo dificultado.

As análises serão feitas a partir desta quinta-feira (5) pelo TRE-RJ e abrange todos os serviços relacionados ao título, como a transferência de domicílio, alteração de local de votação, requerimentos de primeiro título e alteração de dados. “Eleitores não precisam se preocupar, que todos os pedidos realizados dentro do prazo serão analisados e atendidos”, garante o órgão.

Em um alerta geral, o TSE diz que “todos devem ficar atentos a um possível contato da Justiça Eleitoral, caso seja detectada alguma pendência durante a análise e conferência dos dados e documentação; nesses casos, os cartórios eleitorais vão entrar em contato através do endereço de e-mail e telefone fornecidos pelos eleitores”.

Quem optou pelo atendimento presencial nos cartórios eleitorais tem até as 19h para cumprir. “Todos os serviços realizados pelos cartórios eleitorais estão disponíveis na internet, com a vantagem do conforto de poderem ser realizados sem os eleitores saírem de casa”, orienta o TSE, ressaltando que “a legislação eleitoral impõe que o cadastro nacional de eleitores seja fechado a 150 dias da eleição”.