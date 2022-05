Além do contato com a natureza durante a visita, há bosque para visitação e piqueniques - Foto SupCom/Divulgação

Além do contato com a natureza durante a visita, há bosque para visitação e piqueniques Foto SupCom/Divulgação

Publicado 01/05/2022 12:17

Campos – Visando abordar as perspectivas da preservação, o homem e sua atuação no meio ambiente, fazendo com que os participantes conheçam o ciclo que envolve a questão ambiental, quatro de Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Campos dos Goytacazes estão agendando visitas ao Centro de Educação Ambiental (CEA) Prata Tavares, em Guarus.

Neste final de semana, usuários do Cras da Penha. Morro do Coco, Martins Lage e de Goitacazes participarem das atividades no espaço, que possui cerca de cinco mil metros quadrados de área, com viveiro, pomar, lago, auditório, banheiros e muita área verde.

O coordenador de Educação Ambiental do espaço, Júlio Carlos Júnior, explica que os visitantes participam de inúmeras atividades no CEA; “eles têm acesso a exposições de animais e artesanato com materiais recicláveis; orientações sobre preservação do meio ambiente”.

Há diferentes espécies de árvores nativas e frutíferas; produção de mudas para plantio e doação; jardim sensorial, contato com a natureza durante a visita e bosque para visitação e piqueniques.

“Durante a visita, na prática os visitantes ficam conhecendo as possibilidades de técnica de reaproveitamento, cultivo de plantas, entre outras atividades que envolvem preservação e reaproveitamento de materiais recicláveis”. Júnior orienta que o funcionamento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h.

“O CEA Prata Tavares agenda visitas para grupos, através do telefone (22) 98102-0552, facilitando o acesso ao equipamento de prevenção e educação ambiental”, orienta o coordenador, ressaltando que o espaço estava fechado desde o início da pandemia, em março de 2020, e foi reaberto no dia 1º de dezembro do ano passado.