Cristiane Brito torceu o tornozelo e não mais estará em Campos nesta quinta-feira - Foto Divulgação

Cristiane Brito torceu o tornozelo e não mais estará em Campos nesta quinta-feira Foto Divulgação

Publicado 27/04/2022 19:35

Campos - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, não mais estará em Campos dos Goytacazes (RJ) nesta quinta-feira (28), para participar da Semana Nacional da Família, promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela estaria no município a convite da deputada federal Clarissa Garotinho (União Brasil).

No início da tarde desta quarta-feira (28), a assessoria da ministra desmarcou o compromisso, alegando que ela sofreu um acidente e torceu o tornozelo. Nova data deverá ser marcada, quando Cristiane Brito e a equipe do ministério estarão apresentando programas sociais da área a prefeitos e secretários de 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense.

“Uma nova data para o cumprimento de agenda na cidade fluminense será divulgada tão logo a ministra seja liberada pela equipe médica para o cumprimento de agendas fora de Brasília”, diz a assessoria em postagem no portal do ministério. Com isto, a participação da secretária Nacional da Família, Ângela Gandra, também não acontece nesta quinta.

No entanto, a programação da Semana segue, com o secretário Marcelo Feres falando sobre “Hora da Educação”, através de live (You Tube-PAE), às 18h30, nesta quinta; apresentação do Programa Família na Escola (PFE) a pais e responsáveis, sexta às 11h30, na Escola Municipal Clóvis Tavares; mesma agenda do encerramento, sábado, às 09h, na E.M.Lulo Ferreira de Araújo.

Marcelo Feres destaca que Campos foi o primeiro município a assumir o Programa Família na Escola. Na opinião do secretário, o PFE é uma política pública importante que trabalha a base educacional para criar perspectivas de futuro para as crianças.

“A escola não pode ter olhar apenas curricular, é preciso trazer a família para a escola. Para construirmos política pública é preciso ter metas e temos trabalho muito dessa forma”, avalia Feres, acentuando: “assumimos o compromisso de implantar, a princípio, o PFE em três unidades escolares, mas já estamos iniciando em uma quarta escola essa semana”.