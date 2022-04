A equipe da PRF conduziu o veículo com a carga até o posto fiscal da Fazenda em Campos - Foto PRF/Divulgação

Publicado 26/04/2022 20:04

Campos - A Delegacia Regional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campos dos Goytacazes (RJ) informa a apreensão de carga – com grande quantidade de bebidas e paletes de refrigerantes - na noite desta segunda-feira (25), no km 78 da rodovia BR 101, no município.

Segundo a assessoria de imprensa da PRF, por volta das 21h, a equipe do órgão, em procedimento de fiscalização, “abordou o CVC Scania/R 440 A6x2, cor branca, que tracionava o Semi reboque/Facchini Srf Cf, cor prata”.

Os policiais afirmam que solicitaram documentações do veículo, do condutor e da carga; “o motorista da composição apresentou o CRLV, a CNH, bem como Danfe de entrada n° 453, emitido por Amaral e Oliveira Distribuidora de Bebidas Eireli, em 13 de abril de 2022, com emitente e destino idênticos”.

No entanto, ao verificar a carga, os policiais constataram divergências nos quantitativos de produtos e no itinerário de origem e destino. “Diante dos fatos observados, o veículo foi encaminhado aos cuidados da Receita Estadual do Mato Verde, para as providências cabíveis inerentes à regularização fiscal”.

Segundo ainda a assessoria, o veículo foi conduzido até o posto fiscal de Mato Verde por policiais militares e uma equipe da Polícia Civil, que compareceram á Unidade da PRF em apoio. “Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal”, conclui a nota.