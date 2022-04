As opções de produtos frescos e a preços "em conta" são garantidas na Feira - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 25/04/2022 10:56

Campos - Verduras, legumes, frutas, queijos, doces, biscoitos caseiros, pescados, entre outros produtos de qualidades garantidas e “preços em conta” são facilmente encontrados nas feiras espalhadas pela cidade. Trata-se da Feira da Roça, programa da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, que envolve cerca de 200 produtores da agricultura familiar.

Feira concentra alimentos produzidos pela agricultura familiar e funciona de terça a sábado, em dias diferenciados na Praça da República, Parque Tamandaré, Praça do IPS, Turfe Clube, Jardim Carioca, Praça do Rosário, Praça do Imperial e Praça do Flamboyant.

Além de contribuir com o consumidor quanto ao conjunto preço-qualidade, a Feira da Roça visa valorizar a agricultura familiar; para tanto, o governo municipal vem investindo na qualificação do homem do campo, com cursos de beneficiamento, na recuperação de estradas vicinais, aquisição de maquinário e na implantação de tecnologias no campo.

Segundo o secretário de Agricultura, Almy Júnior, em breve, os agricultores da Feira vão receber novas bancas. “Estamos em processo de licitação para novas bancas, para uma melhor padronização dos espaços itinerante; temos que valorizar os mercados curtos, do Produtor direto para os consumidores”.

A programação da Feira é a seguinte: terça-feira - Praça da República, atrás da Estação Rodoviária Roberto Silveira, no Centro da cidade; quarta - final da Avenida Apolo, no Parque Tamandaré, próximo ao Colégio Salesiano; quinta - praças dos bairros IPS (com acesso pela Avenida Arthur Bernardes); Flamboyant e Imperial; sexta - Turf Club, na praça em frente à TV Record, Praça da República e Penha; sábado - Praia do Farol de São Thomé e na Praça do Saco.