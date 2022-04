Mesmo com a coleta desta semana, o estoque de sangue continua baixo - Foto SupCom/Divulgação

Campos - Quem doa sangue salva vidas e cada bolsa coletada pode ajudar a livrar até quatro pessoas da morte. A constatação faz parte da campanha permanente do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes (RJ), que funciona no Hospital Ferreira Machado (HFM); o estoque escasso leva o órgão a pedir “socorro” em busca de doações de todos os tipos de sangue.

Além da estrutura fixa na própria unidade, o Hemocentro programou visita da unidade móvel a municípios coberto pelo banco regional. Segundo a diretora, Sandra Chalhub, as doações realizadas nesta terça-feira (19), em São Fidélis (no Norte Fluminense) e por moradores de Santo Antônio de Pádua.

No caso de Pádua – que fica na Região Noroeste – os doadores se deslocaram a Campos para contribuir; “eles ajudaram a aliviar a situação, mas o estoque permanece baixo”. Chalhub afirma que, “como são feitos vários exames no sangue antes da liberação, essas bolsas só deverão estar disponíveis para uso nesta quinta-feira (21)”.

A diretora ressalta que os estoques precisam estar com saldo positivo o ano todo, “mas existem períodos em que a doação cai bruscamente, como em feriados prolongados; daí a importância de doadores se conscientizarem; é possível realizar até quatro doações por ano, no caso dos homens, e três, no das mulheres, com intervalo de dois e três meses entre elas, respectivamente”.

O Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, além de sábado, domingo e feriados, das 7h às 18h; no entanto, está sendo estudada a possibilidade do horário ser ampliado para até 19h, a fim de atender quem trabalha durante o dia e não tem tempo de ir ao local.

A diretora explica que os intervalos são diferentes devido à reposição dos estoques de ferro que, nas mulheres, é mais demorada por conta das perdas durante os ciclos menstruais. Pessoas com idade entre 16 e 60 anos, ou até 69 anos (caso tenham doado antes dos 60 anos de idade), podem doar.

O doador também precisa ter peso acima de 50 quilos e estar bem nutrido, com refeições leves e sem gordura nas três horas anteriores, além de não ter praticado atividades físicas intensas pelo menos cinco horas antes da doação de sangue. Para isso é preciso apresentar documento original com foto.