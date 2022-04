Na manhã desta segunda-feira o mar já havia recuado na pista de acesso à Barra do Furado - Foto/Divulgação

Publicado 18/04/2022 17:14 | Atualizado 18/04/2022 17:26

Campos - O mar na praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ) foi curtido de forma mais intensa, no final da semana, por surfistas, mas não esteve para pescadores, que não se arriscaram entrar de barco, por causa da ressaca típica do período, com ondas de até 1,70 metros.

Principalmente na tarde deste domingo (17), foram registradas ondas com 50 centímetros a mais que a média considerada normal, fazendo com que o mar tomasse o asfalto (acumulando areia) na localidade de Gaivota do Farol, estrada que dá acesso a Barra do Furado, no município de Quissamã.

Apesar do susto causado a inúmeras pessoas que visitavam a praia, localizada na Baixada Campista, moradores da localidade ouvidos pelo jornal não demonstraram preocupação, por estarem acostumados com o avanço do mar neste período do ano: “daqui a pouco as ondas diminuem e a água recua”, previu a marisqueira Maria Antônia Soares.

A moradora acertou na estimativa, da mesma forma que a Defesa Civil, que havia previsto a possibilidade de o mar voltar a registrar ondas de até 1,60 metros durante a madrugada desta segunda-feira e perder força ao longo do dia. O órgão monitorou a situação até atingir à normalidade.

A areia invadiu a pista em alguns pontos da orla no Lagamar e em Gaivotas; “não houve obstrução no trecho, mas a presença da areia no asfalto chegou a dificultar a passagem de veículos pequenos”, informou a Defesa Civil, que providenciou a limpeza em parceria com a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.