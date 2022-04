Durante a operação, 16 motocicletas foram recolhidas por irregularidades, além de 60 autuações por diversas infrações - Foto Vídeo/PRF

Publicado 16/04/2022 10:40

Campos - Dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) no ano passado apontam que o número de motos roubadas/furtadas no Estado do Rio de Janeiro sofreu alta de mais de 11%; em recente balanço apresentado pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campos dos Goytacazes, constatou-se que houve redução no índice.

Embora sem especificar percentual detalhado quanto ao campo específico de constatações, a PRF demonstrou eficiência nas ações desenvolvidas nas BR-101 e 356, no combate também a tráfico de drogas e apreensões de veículos furtados/roubados, além de vários com documentações irregulares.

No entanto, a operação mais recente teve como alvos motocicletas; aconteceu nesta quinta-feira, com apoio da motopatrulha do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no entorno do km 60 da BR- 101, em Campos. O objetivo, segundo a PRF, foi combater crimes cometidos com uso de motos.

Os policiais visaram também à identificação de motocicletas roubadas. Balanço apresentado pela Assessoria de Imprensa do órgão apontou 16 motos recolhidas por irregularidades e 60 autuação por diversas infrações.

“No comando foram identificados várias com irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sendo as mais comuns falta de habilitação, licenciamento e sem placa”, resumiu nota da assessoria à imprensa, anexada a um vídeo com imagens da operação.

No dia anterior (quarta-feira), um grupo de motociclistas havia realizado manifestação em frente à Delegacia da PRF, para repudiar a morte do motoboy Antônio Marcos Barreto Cruz, de 24 anos, durante uma perseguição de agentes da PRF, no final da noite no bairro de Guarus.

A equipe envolvida na ação alegou que após ter sido alertada que havia uma motocicleta roubada passando pela rodovia avistou o motociclista e foi atrás para efetuar a abordagem; “ele não obedeceu à ordem de parada, fugiu até passar, em alta velocidade, por um quebra-molas”; perdeu o equilíbrio, caiu e acabou sendo atropelado pela viatura, morrendo no local.