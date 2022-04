Fiscais do Procon compararam preços de produtos de, para orientar os consumidores - Foto Supcom/Divulgação

Publicado 13/04/2022 18:10 | Atualizado 13/04/2022 18:12

Campos - O tempo é de chocolate em maior quantidade, por conta da Páscoa, mas o formato tradicional é o ovo, cujos preços variam a tal ponto, que chegam a mais de 70% de diferença. A constatação é do Procon de Campos dos Goytacazes (RJ), que realizou pesquisa e orienta o consumidor a observar o produto pelo seu peso e optar pelo melhor custo-benefício.

O órgão aponta que a maior variação constada é o ovo da Serenata de Amor de 196 gramas, encontrado a R$ 29.99 no menor valor e R$ 51.50, uma diferença de 71.72%. ”O produto com menor variação é o ovo Ouro Branco de 359 gramas, com o valor mais em conta sendo comercializado a R$ 42.99, enquanto o mais caro pode ser encontrado a R$ 43.99, uma diferença de 2.33%”.

A secretária executiva do órgão, Priscilla Nunes, afirma que “a dica para o consumidor economizar nesta Páscoa é ter acesso a nossa pesquisa, podendo reduzir bastante o valor da compra quando for comparar um estabelecimento ao outro”.

Priscilla orienta que os consumidores devem ficar atentos às promoções ofertadas, analisar a data de validade dos produtos expostos à venda e exigir a nota fiscal. “Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor deve fazer contato pelos telefones (22) 981752561 / 981521600”. A sede funciona na Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão), 236, Centro, das 9h às 17h.

A pesquisa foi realizada nesta semana, com fiscais do Procon visitando seis estabelecimentos no município. A secretária do órgão informa que foram comparados valores de 26 itens e ratifica: “a finalidade da pesquisa é orientar o consumidor quanto à importância antes das compras”.