O cartório da Justiça Eleitoral em Campos fica na Avenida Alberto Torres, no Centro da Cidade - Foto Portal Viu

Publicado 11/04/2022 15:08

Campos - “O voto torna-se facultativo quando a eleitora ou eleitor completa 70 anos, o que significa que não há mais a obrigatoriedade de votar ou justificar a ausência na votação”. Com base em orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o órgão m Campos dos Goytacazes alerta ser fake news a informação de que o título de eleitor de quem tem idade igual ou superior a 70 anos será cancelado.

“Trata-se de desinformação”, diz nota do TRE, apontando que a notícia falsa “circula em redes sociais e acusa falsamente o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de ‘preparar um golpe’ para impedir o voto num candidato que pretensamente teria o apoio de aposentadas e aposentados”. O desmentido já foi feito pelo próprio TSE.

Em outra publicação, a Justiça Eleitoral lembra que eleitores com o título cancelado têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação. Em Campos, o órgão fica na Avenida Alberto Torres, no centro, e o telefone é (22)272244974.

De acordo com o comunicado, o prazo vale também para quem precisa revisar os dados do título, solicitar transferência do domicílio eleitoral ou mesmo tirar o documento pela primeira vez, para votar nas Eleições 2022.

“A reativação do título cancelado é um procedimento simples e realizado pela internet, no sistema Título Net”, explica o TRE. O órgão orienta quem tiver de fazer os procedimentos a não deixar para os últimos dias, “quando a procura pelos serviços aumenta”.