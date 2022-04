A Secretaria de Educação está investindo em pesquisa, tecnologia, inovação e ciência - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 11/04/2022 12:26

Campos - Com vigência para o período de agosto de 2022 a julho de 2023, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) anuncia o processo de seleção de projetos de pesquisa e de extensão e seleção de estudantes bolsistas de iniciação científica (IC), iniciação tecnológica (IT) e de extensão (Ext). Trata-se do Programa Mais Ciência, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct).A nova iniciativa faz parte do investimento em pesquisa, tecnologia, inovação e ciência (beneficia estudantes de Ensino Superior) e acontece após o lançamento dos editais do Programa Municipal de Apoio a Startups e do Programa Mais Ciência na Escola para estudantes do ensino fundamental.O secretário Marcelo Feres orienta que o edital está publicado no Diário Oficial do município do dia seis de abril e que para a submissão do projeto, o proponente deve enviar e-mail, com a documentação completa em arquivo PDF, no endereço eletrônico [email protected] , entre os dias 06 de abril e 10 de maio deste ano.“A seleção acontecerá entre os dias 16 de maio e 20 de junho e o resultado preliminar será divulgado em 29 de junho, no Portal PAE (pae.seduct.campos.rj.gov.br)”. Segundo ainda Feres, o objetivo é apoiar, por meio da concessão de bolsas e de taxas de bancada, o desenvolvimento de projetos de interesse das Secretarias, Subsecretarias e demais órgãos da Prefeitura”.Dentro da linha definida pelo programa, o secretário acredita na possibilidade de estimular a vocação científica e de extensão e a formação de novos pesquisadores nas Instituições de Ensino Superior (IES), articulando as pesquisas e atividades com as demandas necessárias ao processo de desenvolvimento socioeconômico no município de Campos.Estão previstas concessões de até 58 bolsas por 12 meses nas categorias de IC, IT e Ext e 58 taxas de bancada, com fomento da Prefeitura, por meio de royalties direcionados à Educação, para projetos desenvolvidos nas temáticas propostas no edital e também para projetos de temáticas livres, submetidos pela comunidade científica e acadêmica, que sejam de interesse da Prefeitura.O valor da bolsa IC, IT ou Ext será de R$ 483,00 mensais. A taxa de bancada ao professor orientador será de até R$ 1.500,00, paga em duas parcelas. Podem participar os professores e/ou pesquisadores que se encontrem no efetivo exercício das suas funções, em cursos de graduação e de pós-graduação e/ou em atividades de pesquisa nas Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas, fixadas no município, e que possuam disponibilidade para orientarem os alunos bolsistas.O edital aponta também que “poderão ser indicados para receber as bolsas estudantes regularmente matriculados nas IES públicas e privadas desde que orientados por professores das suas unidades. São 100 temáticas propostas envolvendo várias áreas do conhecimento. As orientações gerais, documentos exigidos, compromissos dos bolsistas e dos orientadores também estão disponíveis no edital”.