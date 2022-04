Knust e Wainer representaram o prefeito Wladimir Garotinho na solenidade - Foto/Divulgação

Campos - Alvará automatizado e inscrição do Microempreendedor Individual (MEI), projetos voltados para desburocratização, garantiram à prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) classificação na XI Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio de Janeiro (Sebrae). O evento aconteceu no auditório da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ).

Prefeituras de todo Estado participaram e Campos ficou entre os 30 finalistas, tendo seus projetos apresentados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O prefeito Wladimir Garotinho não pode estar presente, mas foi representado pelos secretários de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Felipe Knust.

“A atual gestão deu um grande salto no processo de desburocratização para abertura de novas empresas, o que colocou o município em 6º lugar no Estado do Rio”, afirma Knust; ele observa que em outubro do ano passado, Campos já havia superado o número de inscrições de 2020 todo, além de saldos positivos de emprego em 2021 e em fevereiro deste ano.

O secretário lembra que em 2021 Wladimir publicou no Diário Oficial do Município o decreto 005/22, que simplifica os procedimentos referentes ao licenciamento de estabelecimentos no município. “A medida faz parte do conjunto de ações desenvolvidas desde o início da atual gestão”.

“O decreto simplifica a abertura de empresas e a renovação de alvarás de funcionamento visando desburocratizar cada vez mais o sistema de atendimento aos empresários e investidores do município, fomentando a economia e gerando mais emprego e renda”, explica Knust. Outro projeto apresentado foi o do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), software público, desenvolvido pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte.

Segundo Wainer Teixeira, trata-se de uma ferramenta que possibilita o fluxo eletrônico de documentos, substituindo os ofícios e memorandos de papel, tornando a tramitação dos processos mais célere e reduzindo custos com papel, preservando o meio ambiente, além de ser mais eficiente e transparente, permitindo identificar a localização dos processos em tempo real.

O secretário de Desenvolvimento assinala que Campos conseguiu iniciar sua retomada econômica em 2021 e, graças às políticas públicas implementadas pelo governo, foi selecionada entre as cidades finalistas do Prêmio Prefeito Empreendedor. “No início do ano passado, encontramos um cenário de terra arrasada, comércio e serviços impactados por salários atrasados da prefeitura, falta de apoio para abrir e manter empresas e estamos mudando tudo isso com planejamento e gestão”, aponta.