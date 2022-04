Paulo Hirano chama atenção para a importância da vacinação, principalmente para os idosos - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 04/04/2022 20:47

Campos - Idosos com idade acima de 80 anos e, também, profissionais da área de saúde com mais de 60 anos que ainda não se vacinaram contra gripe, em Campos dos Goytacazes (RJ) estão tendo nova oportunidade, durante a semana em 15 postos. Nesta segunda-feira (04), foi aberta a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com aplicação das 9h às 16h.

Os idosos devem apresentar documento de identificação, CPF, caderneta de vacina de rotina, além do comprovante de endereço. Exclusivamente no Clube da Terceira Idade e no drive-thru da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) também é possível receber a 4ª dose da vacina contra a Covid-19.

O início da imunização aconteceu no Clube da Terceira Idade, com a presença do secretário de Saúde, Paulo Hirano, e do diretor de Atenção Básica, Rodrigo Carneiro; ambos apontam a importância da vacinação, ressaltando que é o melhor caminho para a proteção da população.

Paulo Hirano chama atenção que é importante se conscientizar de que a imunização é o melhor caminho para a proteção das pessoas. “A gripe é uma doença leve, mas que pode se tornar uma doença grave; o que evita essa gravidade é a imunização”, afirma.

De acordo com programação definida pela secretaria, inicialmente, a vacina está sendo aplicada para grupos prioritários e em ordem decrescente de idade. Segundo Paulo Hirano, o objetivo é imunizar 80% de todo o público-alvo; “vamos ampliar a imunização até atingir todas as pessoas, todas as crianças acima dos seis meses de idade”, acentua o secretário.

“Estamos saindo da pandemia. O número de casos diminuiu muito, mas nós temos outras doenças que, potencialmente, podem ser graves; grande exemplo é gripe em pacientes idosos”. Alerta o infectologista, Rodrigo Carneiro. Ele orienta que, “atualmente a vacina para Covid e para gripe podem ser aplicadas no mesmo momento”. A relação de postos está no portal da prefeitura.