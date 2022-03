A morte da menor Ana Sophia foi registrada na 134 DP, que iniciou as investigações - Foto Polícia Civil/Divulgação

Publicado 31/03/2022 13:00

A morte de uma criança de apenas 1 ano e 2 meses, que estava internada em um hospital particular, em Campos dos Goytacazes (RJ), pode ter sido causada por maus tratos e abuso sexual. O caso está registrado na 134ª Delegacia de Polícia da cidade, mas as investigações serão feitas, efetivamente, em Laje de Muriaé (RJ), onde a família da vítima reside e os fatos podem ter ocorrido.

De acordo com a 134 DP, Ana Sophia Alves Finamor, residente em Laje de Muriaé, estava sendo atendida na UPA de Itaperuna (RJ). “Em razão de complicações em seu quadro, a menor foi encaminhada para Hospital Dr. Beda (na cidade de Campos), aonde chegou por volta de 17h44 desta quarta-feira (30); cinco horas depois veio a óbito”.

No pré-laudo, o hospital indica, como causas da morte, “hiperemia anal com físsula e alargamento de pregas anais e sepse de foco urinário, havendo forte indício de que o bebê teria sido vítima de crime sexual”.

O relatório médico foi solicitado pela polícia e diz, ainda, que “existem também lesões difusas no tórax (queimaduras), havendo indício de crime de maus tratos. todos os dados foram confirmados pela perícia feita pelo Instituto Médico Legal (IML).

A polícia explica que, “a princípio, a circunscrição de Laje de Muriaé é o local da prática de eventual delito sexual e maus tratos”; e ressalta: “sendo assim, o responsável pela unidade foi comunicado do fato e de sua gravidade”.

Depois das diligências em relação à remoção do corpo de Ana Sophia. A mãe – cujo nome não foi informado – prestou declaração e todos os dados serão repassados à Delegacia de Laje do Muriaé.