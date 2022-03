Garotinho e Clarissa foram prestigiados no evento preparado pelo presidente do União Brasil, Waguinho - Foto/Divulgação

Garotinho e Clarissa foram prestigiados no evento preparado pelo presidente do União Brasil, Waguinho Foto/Divulgação

Publicado 29/03/2022 21:06 | Atualizado 29/03/2022 21:14

Campos – A deputada federal Clarissa Garotinho e o ex-governador do Rio de Janeiro. Anthony Garotinho, ingressam no União Brasil com status de agregadores pelo fortalecimento da sigla em nível estadual. Ela já havia assinado ficha e oficializou nesta terça-feira (29), mesmo dia em que o pai se filiou.

O prestígio de ambos – resumindo o slogan “a força do povo” atribuído a Garotinho quando ele se elegeu governador em 1998 – foi consagrado pelo presidente do União Brasil estadual e prefeito de Belford Roxo, Waguinho, ao dar liberdade a pai e filha escolherem a que cargos concorrerão nas eleições deste ano.

Garotinho anunciou recentemente que é pré-candidato ao governo do estado, mas não descartou a possibilidade de optar pela Câmara Federal; as hipóteses foram colocadas por ele também durante a solenidade de posse.

Já Clarissa reforçou sua disposição de concorrer a uma vaga no Senado, cargo para o qual tem obtido boa pontuação em pesquisas recentes de intenção de votos.

“O partido lançou esse desafio de eu concorrer ao Senado, e não sou de fugir de desafios. Sei que será uma disputa difícil, mas o Rio não tem uma mulher senadora faz muito tempo. Estou aqui”, disse Clarissa, após Waguinho prometer: “Se você quiser, Clarissa, a vaga é sua. E o Garotinho vai ser o que ele quiser, podem ter certeza”.

Já Garotinho disse que estava entrando no partido agora e, por isso, era necessário ouvir os correligionários e a população; "é muito importante esse meu ingresso num partido grande, de centro; continuo com meus posicionamentos nacionalistas, trabalhistas e cristãos", disse, confirmado o que O Dia já havia divulgado.

Waguinho e Garotinho também deixaram claro que ninguém de fora do União Brasil vai interferir nas decisões do partido, num recado a políticos que têm tentado direcionar o apoio da legenda para candidaturas fora do contexto. “O União Brasil não é partido de aluguel. Ninguém vai ditar regras aqui para as eleições de 2022”, alertou o presidente.

Clarissa não só fez coro, como ressaltou que muita gente procura a imprensa para falar em nome do partido, recém criado da junção do Partido Social Liberal (PSL) com o Democrata (Dem). “Aqui só quem fala é o Waguinho”, disse a terceira vice-presidente do diretório estadual do União Brasil.