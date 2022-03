A vacinação de crianças é programada por faixa etária e as orientações estão detalhadas no portal da prefeitura - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 28/03/2022 09:17

Campos - A fase verde e a flexibilização no uso de máscara em determinados lugares, em Campos dos Goytacazes (RJ) são apontados como conseqüências das ações desenvolvidas mo município na prevenção ao coronavírus. Ainda assim, a Secretaria de Saúde não descuida nos alertas pelo cumprimento dos itens necessários, previstos no protocolo - como higienização, uso de máscara em locais específicos (entre eles, unidades de saúde e hospitais) e campanhas de vacinação.

No caso de adultos, os com mais de 80 anos começam a tomar a quarta dose (chamada reforço) nesta terça-feira (29); na mesma data, terá continuidade a vacinação infantil diurna, para a qual pais ou responsáveis são orientados a fazer o agendamento no portal da prefeitura (www.campos.rj.gov.br); porém, quem não conseguir, deve buscar atendimento em postos, através de senhas distribuídas no dia da vacinação.

Dentro de um sistema de prioridade, a secretaria explica que, por agendamento, são 200 vagas para crianças de 5 anos, sem comorbidades, que irão receber a primeira dose. “A vacina será aplicada no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) e na Cidade da Criança; já as de 6 a 11 anos podem agendar a vacina para a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Penha”. Os atendimentos vão das 8h30 às 13h.

Para a faixa etária de 5 a 11 anos (também por agendamento) as doses serão aplicadas no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), das 9h às 16h, e na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Parque Rodoviário, das 8h30 às 13h; por meio de senha, o atendimento está previsto para a UBSF de Lagamar, em Farol de São Tomé.

O coordenador de Imunizações da Secretaria de Saúde, Leonardo Cordeiro, orienta que “a criança que completou seis anos, mas recebeu a primeira dose de Pfizer, a segunda deve ser com o mesmo imunizante. “O mesmo acontece com quem completou 12 anos e recebeu a Pfizer pediátrica, precisa concluir o esquema primário com o imunizante”. Todos os detalhes estão posstados no portal da prefeitura.

Quanto às comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde para a vacinação contra a Covid-19, o coordenador aponta que são: cardiopatia; pneumopatia; imunocomprometidos; renal crônico; doença neurológica crônica; doença hepática crônica; doença hematológica crônica; obesidade; diabetes mellitus; e asma.