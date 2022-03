Uma das linhas de ação da PRF é no combate ao tráfico de drogas - Foto PRF/Divulgação

Publicado 26/03/2022 15:25 | Atualizado 26/03/2022 15:56

Campos - O trabalho da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no interior do Estado do Rio de Janeiro tem sido marcante, inclusive no relacionamento com a imprensa. No caso específico da Delegacia de Campos dos Goytacazes, que cobre vários outros municípios, nas BR-101 e 356, o saldo no combate à criminalidade é apontado como “bastante positivo”, comprovado em balanço apresentado pelo assessor de comunicação, Joubert Almeida.

Combate a crimes contra a vida, trânsito, patrimônio e apreensão de drogas, de fevereiro até agora, tem índice elevado. Também não são poucos os registros de mercadorias sem nota fiscal, pedras preciosas, metais e outros minerais, além de armas apreendidos. Porém, a recuperação de veículos roubados/furtados supera as expectativas: são quase 30 no período. Foram mais de 60 ocorrências, com cerca de 40 detidos.

“Comparando-se o mês de fevereiro com o de março, percebe-se que os crimes de trânsito permanecem em níveis elevados”, demonstra Joubert, ressaltando que a estatística está atrelada ao consumo de bebidas alcoólicas e condução de veículos automotores, principalmente nos finais de semana e feriados.

Na comparação com o mesmo período de 2021, aumentaram os registros de crimes de trânsito, em especial consumo de bebidas alcoólicas. Outro fato que chama a atenção é o volume significativo de armas apreendidas e crimes contra a vida e o patrimônio. Mas o assessor acredita que a elevação de casos possa ter sido reflexo do aumento do fluxo de pessoas e veículos pelas rodovias.

Quanto ao índice de veículos recuperados, os dados resumem que houve uma redução; Joubert justifica: “pode ter sido em virtude de a PRF ter adotado abordagem de fiscalização mais voltada para a redução de acidentes de trânsito de consequências graves, principalmente no período dos festejos de carnaval em fevereiro de 2022”.

Sobre a estratégia da PRF, o assessor de comunicação explica que é efetuado planejamento sistemático: “lançando mão de informações de natureza técnica, constante dos bancos de dados de sistemas de registro da instituição, atuamos nas localidades em horários mais convenientes, de acordo com o objetivo que se almeja”.