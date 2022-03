A ação integrada age durante a noite e madrugada e fez uma devassa na Pelinca - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 25/03/2022 19:31

Campos - Som acima dos decibéis permitidos, carros estacionados às duas margens da pista, são constatações em um dos bairros mais movimentados na noite em Campos dos Goytacazes (RJ) – a Avenida Pelinca. Principalmente moradores reclamam há muito tempo, mas as providências têm sido “paliativas”, segundo alguns.

“Transitar de carro pelo local, principalmente depois da 20h, é uma verdadeira 'via crucis', porque, às vezes há veículo parado até no meio da pista”, reclama um taxista que faz ponto nas proximidades. Porém, a Secretaria Municipal de Ordem Pública decidiu colocar um basta e decretou “Choque de Ordem” para o local.

A ação é contínua e envolve também equipes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Entre a noite de quinta-feira (24) e a madrugada desta sexta, foram registradas 53 notificações, na área da Pelinca, com 52 veículos estacionados em locais irregulares e um bar com som acima do limite permitido.

A determinação é agir com rigor, principalmente contra as reincidências. A secretaria contabiliza que somente em março, até agora, vários estabelecimentos foram multados por excessos no volume do som. Cada multa é de 10 Uficas e o valor dobra para reincidentes. A orientação é para que denúncias e solicitações sejam feitas pelo telefone 98168 3645.

O secretário de Ordem Pública, Jackson Sousa, explica que, “nas ações, as equipes utilizam o decibelímetro para verificar a intensidade do som em ambientes com música ao vivo ou mecânica, e baseadas no Código de Postura se certificam se o nível está adequado para o local e o horário”. Ele destaca a importância da parceria entre as forças de segurança e adianta que as ações serão ampliadas.