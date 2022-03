Governo reuniu representantes do setor de transporte urbano para cobrar comprimento de portaria - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 23/03/2022 15:17

Campos - Itinerários e horários no transporte coletivo em Campos dos Goytacazes (RJ) continuam “na boca do povo”; as reclamações de usuários são muitas, não apenas em relação a ônibus, mas, também, vans. Porém, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) promete agir com rigor na fiscalização e que irá notificar as empresas e permissionários quanto ao não cumprimento dos horários das linhas.

Nesta terça-feira (22) o governo, através do IMTT, reuniu representantes do setor para tratar dos problemas. Não é a primeira vez que o órgão busca o diálogo, em busca de melhorias para o transporte público municipal. Como das vezes anteriores, foi reforçada obrigatoriedade do cumprimento de horários e itinerários, além da ampliação da frota de veículos.

Reforçando cobranças dos usuários, os vereadores Cabo Alonsimar e Juninho Virgílio, apresentaram demandas com relação ao atendimento prestado pelas concessionárias e vans em algumas localidades do município. Representantes das empresas optaram por ouvir mais e falar menos.

Embora na linha amistosa, a cobrança do IMTT foi incisiva. O presidente do órgão, Nelson Godá, deixou claro que não mais haverá tolerância quanto a descumprimento dos horários e itinerários, previstos em portaria já publicada no Diário Oficial.

O alerta vale inclusive para o atendimento à população após as 20h em linhas que estão deficitárias. Godá considerou a participação dos vereadores de suma importância e lembrou que o governo tem feito a parte dele; “o prefeito Wladimir Garotinho está sensível às questões econômicas do transporte”.

Como exemplo, o presidente do IMTT ressaltou que, recentemente, o prefeito atendeu a uma demanda de reajuste da tarifa em 25% em função dos aumentos dos combustíveis. “Estamos buscando todos os caminhos para que os empresários de ônibus e permissionários atendam com qualidade toda a população”, assinalou.