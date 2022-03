Tarcísio foi eleito delegado do MDB/RJ dia 18 de fevereiro e recebido em São Paulo por Michel Temer - Divulgação

Tarcísio foi eleito delegado do MDB/RJ dia 18 de fevereiro e recebido em São Paulo por Michel Temer Divulgação

Publicado 22/03/2022 09:53

O MDB no interior do Estado do Rio de Janeiro busca se fortalecer com vista às eleições deste ano e aposta na juventude, como agregador em potencial. A eleição do engenheiro civil Tarcísio Miranda, dia 18 de fevereiro, para delegado estadual do partido, faz parte da estratégia, com missão de aumentar a participação do jovem na política regional.

Com domicílio Eleitoral em Campos dos Goytacazes, Tarcísio é pré-candidato a deputado estadual e mostrou prestígio, ao participar nesta semana, em São Paulo, de uma reunião com o Presidente de Honra, Michel Temer, e o deputado federal e presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.

Durante discussões sobre as próximas eleições, a organização do partido no interior do Estado, a capacitação técnica para os jovens e o desenvolvimento econômico das Regiões Norte e Noroeste, ficou claro que a participação do delegado peemedebista fluminense é considerada fundamental.

Ao comentar sobre a participação de Tarcísio Miranda no encontro, Baleia Rossi mostrou entusiasmo: “Muito importante; estou tendo a grata satisfação, de ao lado do nosso grande líder Michel Temer, nosso presidente, estar aqui ouvindo entusiasmadas palavras desse jovem que vai ser nosso deputado estadual com todo nosso apoio e nossa torcida”.

Michel Temer também se posicionou, apostando no entusiasmo do campista para convencer o eleitorado de grande parte do Estado. “Recebemos a visita do Tarcisio Miranda que se mostrou bastante entusiasmado com sua pré-candidatura e tenho certeza de que saíra vitorioso nas eleições”, destacou.

Também como parte da pauta tratada pelo partido, foi apresentado a Tarcísio o Movimento Brasil, “um projeto do ex-presidente para unificar o país em torno de uma candidatura da terceira via para a presidência da república”.