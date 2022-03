A Bacia de Campos rende ao Estado do Rio mais de R$ 780 milhões este mês - Foto Marcelo Sayão/EFE

Publicado 21/03/2022 07:19

Campos - Responsável por mais de 80% de toda produção de petróleo no Brasil, a Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro, vem rendendo valores bem abaixo da expectativa em royalties e participação especial, desde 2014. A causa principal passa por uma vertiginosa queda no preço do barril de petróleo no mercado internacional.

No entanto, ainda que lentamente, os sinais de recuperação são animadores para municípios da Bacia fluminense – e das demais regiões produtoras do país -, com vista ao processo de desenvolvimento socioeconômico. É que os valores dos royalties que entram nos respectivos cofres, nesta segunda-feira (21), apresentam reajustes significativos e surpreendentes.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural (ANP), no caso de Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense, o repasse é de R$ 52.631.656,80, 29% a mais em relação ao que o município recebeu em fevereiro (R$ 40.804.971,00). A produção em alta constante e o consequente aumento no preço do barril de petróleo no mundo (acima de US$ 60) são fatores considerados fundamentais para o quadro positivo.

A fatia do Governo do Estado do Rio, um total de R$ 782,75 milhões, foi depositada na última sexta-feira (18): mas, os municípios recebem nesta segunda. A ANP também informa outros valores, como Macaé, R$ 97.384.474,78; São João da Barra, R$ 16.983.097,66; e Quissamã, R$ 19.263.238,67.

Em entrevista ao portal Terceira Via, o consultor de petróleo, Wellington Abreu, resume que, “o motivo da disparada do preço do barril do petróleo, que impacta diretamente no valor recebido pelos municípios produtores de petróleo, é o conflito armado entre Rússia e Ucrânia”. A expectativa é que o próximo repasse sofra reajuste no mesmo patamar.