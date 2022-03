Vanda Terezinha passou a presidência para Christiano e passa a ser a primeira vice - Foto/Divulgação

Vanda Terezinha passou a presidência para Christiano e passa a ser a primeira vice Foto/Divulgação

Publicado 21/03/2022 06:52

Campos - A três meses de comemorar 83 anos de fundação, a Academia Campista de Letras (AIC) - fundada da no dia 21 de junho de 1939 - empossou a nova diretoria para o biênio 2022/2023. Por aclamação, A entidade confirmou a chapa única, encabeçada por Christiano Fagundes, no dia 7 de dezembro do ano passado.

A médica e escritora Vanda Terezinha passou a presidência ao sucessor neste sábado (19), em solenidade que contou com a presença da maioria dos acadêmicos e de diversas autoridades; ela assume a primeira vice-presidência.

Os demais membros da nova diretoria são: Heloisa Crespo (2ª vice-presidenta); Sylvia Paes (1ª secretária); Inês Ururahy (2ª secretária); Genilson Soares (1º tesoureiro); Herbson Freitas (2º tesoureiro) e Carlos Augusto Alencar (diretor de patrimônio). A sede (própria) da entidade fica no Jardim São Benedito, no centro da cidade.

A AIC foi criada nos mesmos moldes da Academia Brasileira de Letras (ABL). É composta de 40 cadeiras e tem contribuído, ao longo dos anos, para o fortalecimento das letras, da arte e da cultura do município.

Seguir a mesma linha, de forma ainda mais dinâmica, é uma das propostas do presidente, que além de escritor, é advogado e professor. No final do ano passado, Christiano deixou a vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Secção/Campos, cargo que vinha ocupando desde 2019.

Ele pretende que sua gestão promova maior aproximação com instituições de ensino e entidades culturais. Outro ponto já ressaltado pelo novo presidente, desde a aclamação da sua chapa, é “colocar a ACL mais conectada com os novos tempos, especialmente no que diz respeito aos avanços tecnológicos e às novas formas de comunicação”.