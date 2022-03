Marcos Pedlowski aponta a presença de 27 agrotoxicos no "Mapa da Água" - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 21/03/2022 12:44 | Atualizado 21/03/2022 12:50

Campos - Afinal, a água que sai das torneiras em Campos dos Goytacazes (RJ) é ou não imprópria para consumo? O professor associado e pesquisador da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), Marcos Pedlowski, afirma que sim; enquanto a Concessionária Águas do Paraíba, responsável pelo abastecimento no município, não se manifesta; a Câmara Municipal promete apurar e o Procon diz que irá oficiar empresa.

O presidente do Legislativo, Fábio Ribeiro, destaca que já está ciente e irá tomar providências. Ele adianta que haverá uma audiência pública no próximo dia 31, para que Águas do Paraíba apresente o relatório de 2021. “O de 2020 foi reprovado e, caso atinja a três o número de reprovações, o Legislativo poderá rever a concessão”.

Segundo o professor Pedlowski, em análise feita recentemente na água consumida no município. foram constatados resíduos de agrotóxicos, muitos deles considerados altamente perigosos por sua alta toxicidade humana e ambiental. “São 27 agrotóxicos inseridos no ‘Mapa da Água’, como estando presentes no produto de torneira em nossa cidade”.

Em audiência pública realizada em novembro do ano passado, a concessionária apresentou o relatório de 2020. A qualidade do serviço prestado e a cobertura no município, além de valores e reajustes, foram questionados. Na oportunidade, o superintendente da empresa, Juscélio Azevedo de Souza, garantiu que a qualidade da água está dentro dos padrões e até convidou os vereadores para uma visita à estação de tratamento.

Fábio Ribeiro ressalta que a Câmara está atenta a tudo que diz respeito ao interesse público e argumenta que as questões que envolvem os consumidores como um todo fazem parte das prioridades. Já o Procon informa que, “apesar de não ter recebido denúncia sobre a questão e ter tomado ciência do fato pela imprensa, vai oficiar a empresa Águas do Paraíba para dar maiores explicações”. Até o fechamento desta matéria Águas do Paraíba não havia se manifestado.