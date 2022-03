Wainer Teixeira discutiu pauta dos servidores com representantes de sindicato da categoria - Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 25/03/2022 16:25

Campos - “Pagar em dia ao funcionalismo não é favor e sim obrigação”. A frase foi dita no inicio de 2021 pelo prefeito de Campos dos Goitacazes (RJ), Wladimir Garotinho, ao determinar que o pagamento dos atrasados (deixados pelo governo anterior) fossem regularizados. Ao final do ano, foram pagas 15 folhas e meia de pessoal, cerca de R$ 1 bilhão.

O mesmo está ocorrendo agora, em relação aos passivos trabalhistas dos servidores municipais; a prefeitura está pagando, somente neste mês de março, R$ 6 milhões relacionados a férias atrasadas, de um total de R$ 30 milhões, que será quitado, segundo o secretário de Administração e Recursos Humanos, Wainer Teixeira, que também entende como obrigação pagar em dia.

Em levantamento feito pela secretaria, são apontados servidores com até quatro benefícios vencidos. “Além das férias, a prefeitura também vem trabalhando para regularizar pendências com o abono permanência, rescisões de falecidos e aposentados e, ainda, contratos temporários que não foram honrados.”, explica Wainer Teixeira.

O secretário afirma ainda que o auxílio natalidade e o auxílio funeral, que também estavam atrasados, já foram colocados em dia. Ele tratou das pendências, pessoalmente, com a presidente do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos (Siprosep), Elaine Leão, e membros da entidade.

Na oportunidade, Wainer ressaltou que a prefeitura tem trabalhado para atender às necessidades da população e dos servidores; e resumiu: “foram colocados em dia os salários dos servidores, que estavam em atraso, incluindo o 13º de 2020, sendo pagas, com isso, em 2021, 15 folhas do funcionalismo municipal”.

Outro ponto destacado foi o relacionado aos abonos de R$ 2 mil pagos a todos os servidores da ativa. Isso foi feito graças às parcerias e medidas tomadas pela administração municipal para reduzir despesas”, acentua o secretário.