Professora Adriana e Pascouto avaliaram a possibilidade de parceria entre UFF e Defesa Civil - Foto SupCom/Divulgação

Publicado 24/03/2022 12:04 | Atualizado 24/03/2022 12:08

Campos - A Universidade Federal Fluminense (UFF) vai firmar parceria com a Secretaria de Defesa Civil de Campos dos Goitacazes (RJ), visando proporcionar alternativas para ampliar a dimensão social no trabalho do setor no município. O assunto está sendo tratado entre a coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioambientais (Nesa) da UFF, Adriana Dutra, e o secretário da pasta, Alcemir Pascoutto.

Nesta quarta-feira (23), os dois se reuniram para discutir a formalização da parceria, quando a professora do departamento de Serviço Social apresentou os projetos e as pesquisas de extensão desenvolvidos na academia. Por outro lado, Pascoutto fez uma exposição das demandas do órgão.

Na avaliação do secretário, a integração dos órgãos governamentais com o ambiente acadêmico gera ótimos frutos. “Já tivemos uma ótima experiência na Defesa Civil quando implementamos o Setor de Monitoramento, onde atuam profissionais que vieram da Uenf (Universidade Estadual do Norte Fluminense)”.

A proposta de Pascoutto é continuar avançando nas parcerias; “por isso, estamos estreitando laços com a UFF, buscando extrair do Nesa tudo que o Núcleo puder contribuir para o aprimoramento e avanço dos trabalhos realizados pela Defesa Civil”, ressalta. Adriana Dutra também considera a iniciativa importante.

A professora afirma que, historicamente, as Defesas Civis são pouco permeáveis às ciências sociais. “Pensar numa abertura em que o órgão se propõe a voltar sua atuação com base também nas ciências sociais é extremamente importante para alterar a forma de tratamento aos desastres”, destaca. A parceria com a UFF faz parte da plataforma de integração defendida por Alcemir Pascoutto.