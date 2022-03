A biometria está suspensa em todo o país e ainda não há data para ser normalizada - Foto TSE/Divulgação

Publicado 24/03/2022 13:52

Campos - Quem ainda não regularizou pendências no título de eleitor tem até quatro de maio para fazer o procedimento. Com base no calendário nacional, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Campos dos Goitacazes (RJ) explica que o problema pode ser solucionado através do sistema Título Net disponível no site do órgão, mas alerta para que o prazo seja observado e “não se deixe para a última hora”.

O TRE informa ainda que a mesma data é limite também “para o eleitor que deseja solicitar a emissão da primeira via, realizar transferência ou a atualização de dados no cadastro eleitoral. Porém, reforça o que vem alertando já há algum tempo: “é falsa a informação de que as eleitoras e os eleitores devem fazer o cadastramento biométrico até o dia quatro de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, para poderem votar nas Eleições 2022”.

O órgão lembra que o procedimento biométrico está suspenso em todo o país por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para evitar que a falsa informação prevaleça, o TRE mantém publicação no site, destacando que, “devido à pandemia da Covid-19, não houve identificação biométrica do eleitorado no pleito de 2020 e os cartórios eleitorais de todo o país suspenderam o cadastramento de novas biometrias.

Ainda não há data definida para a normalidade no cadastramento biométrico; o TRE diz apenas que a suspensão permanecerá, “até que a presente situação de emergência sanitária se regularize”. A Justiça Eleitoral em Campos funciona na Avenida Alberto Torres, 81 (prédio da antiga Câmara Municipal).