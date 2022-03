Marcelo Mérida destaca a importância da recuperação da economia para geração de empregos - Foto YouTube/Divulgação

Publicado 30/03/2022 17:53

Campos - Pelo décimo mês consecutivo, Campos dos Goytacazes marca positivamente na escala de empregabilidade, apesar da retração na economia e alta do desemprego registrados em 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Os dados, liberados no início da semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), são comemorados principalmente pelo setor serviços, o que mais se destaca na pesquisa.

O governo municipal também acena de forma bastante satisfatória e um dos argumentos é que desde novembro do ano passado, os dados não eram positivos, reflexo do aumento do número de casos de H3N2 (gripe) e Covid-19 com a circulação da variante Ômicron. No resumo, o Caged assinala que no ano passado, de janeiro a outubro, o saldo de emprego foi positivo no município, superando 2020.

De forma detalhada, o estudo expõe que, “em fevereiro, foram 2.298 admissões e 1.948 desligamentos; o setor de Serviços teve um saldo de 446 novas vagas; seguida da Construção civil com 43; Indústria com 17 e Agropecuária com 15 novas vagas. O comércio registrou saldo negativo de empregabilidade, o que pode ser atribuído ao período de férias em que muitas pessoas vão para as praias”.

Na avaliação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Mérida, a expectativa é que, com a retomada da economia, nos próximos meses as ofertas de emprego aumentem, “porque há uma tendência de maior circulação de recursos com as obras que estão previstas, gerando emprego e renda”.

Outro aspecto considerado relevante pelo secretário é que a prefeitura segue pagando em dia aos servidores. “Campos vem recuperando a credibilidade de investidores e novas empresas estão se instalando no município; através da Subsecretaria de Qualificação e Emprego, estão sendo oferecidas vagas para cursos de capacitação e vagas de trabalho”.

O subsecretário de Desenvolvimento, Concessões e Parcerias Público Privadas (PPPs), Felipe Knust, também aponta o saldo positivo em fevereiro como reflexo do processo de recuperação da economia, após o período mais restritivo da pandemia, e destaca que o município dispõe de ferramentas importantes para geração de emprego e renda, como o Fundo de Desenvolvimento do Município de Campos (Fundecam) e o Espaço da Oportunidade.