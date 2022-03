Transporte irregular de passageiros na mira do IMTT, que também fiscaliza se horários são cumpridos | Campos | O Dia

A fiscalização se posiciona em pontos estratégicos, para abordar os alternativos - Foto César Ferreira/SupCom

A fiscalização se posiciona em pontos estratégicos, para abordar os alternativos Foto César Ferreira/SupCom

Publicado 30/03/2022 12:54

Campos - Irregularidade no transporte de passageiro em Campos dos Goytacazes (RJ) está com os dias contados. Pelo menos é o que “decreta” o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), que está com sua equipe nas ruas, fiscalizando ônibus, vans, táxis e outros diferentes das formas convencionais. Os agentes estão cobrando cumprimento dos horários previstos em portaria publicada no Diário Oficial e coibindo transporte irregular de passageiros.

A estratégia é montada basicamente em pontos oficiais. Nas abordagens, são solicitadas documentações pessoais e dos veículos – Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documentos de permissão de uso, entre outros - aos motoristas. As condições dos veículos também são verificadas e, segundo o diretor de fiscalização do IMTT, Sérgio Ressiguier, até mesmo profissionais fiscalizados estão aplaudindo a iniciativa.

Na opinião de Marcelo Manchester, taxista há 13 anos, a presença dos fiscais é de suma importância. Ele ressalta que o transporte de passageiros lida com vidas e são estas vidas que precisam ser resguardadas; “importante o combate ao transporte irregular, principalmente aqueles que utilizam taxis para fazer corridas como se fossem de aplicativos sem estarem cadastrados”.

A operação teve início nesta terça-feira (29), mas ainda não foi divulgado o balanço; no entanto, extra oficialmente, a informação é de que várias autuações foram registradas. De acordo com Ressiguier, o artigo 231, Inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevê que na prática do transporte remunerado de pessoas, sem a devida licença, o infrator está sujeito a sofrer penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo.

Em alguns ônibus, estão sendo verificados os elevadores de acessibilidade; quanto às vans, é fiscalizada a quantidade de assentos para gratuidade para os idosos. O IMTT definiu que, a partir desta quarta-feira (30) as operações estão divididas em três rotas: Rota 1 na área de Guarus; Rota 2, área central e Rota 3 na Baixada Campista.

“Outras equipes estão atuando em pontos fixos e volantes, ampliando, ainda mais, a fiscalização; é sempre importante a população continuar mantendo contato com o instituto, por meio do Fale Conosco (22) 981521116 – 981751160”, orienta o IMTT.